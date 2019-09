The Cars: Ric Ocasek avait plusieurs cordes à son arc

Leader de la formation rock The Cars, Ric Ocasek est décédé, dimanche, dans son appartement de New York, à l’âge de 75 ans. Réalisateur, peintre et auteur-compositeur, le musicien originaire de Cleveland, dans l’Ohio, avait plusieurs cordes à son arc. Voici cinq choses à savoir sur ce musicien américain.

1. La formation originaire de Boston a dominé les palmarès au début des années 1980 avec les succès Shake It Up, Good Times Roll, My Best Friend’s Girl, You Might Think, Magic, Drive et Tonight She Comes. Les Cars ont été admis en 2018 au Temple de la renommée du Rock. Le groupe a vendu 23 millions d’albums.

2. Richard Theodore Ocasek a aussi réalisé plusieurs albums. Il a travaillé avec les formations Bad Brains, Suicide, Bad Religion, Nada Surf, Guided By Voices et No Doubt. Il a été derrière la console pour l’album bleu, l’album vert et Everything Will Be Allright in the End de Weezer.

3. Ric Ocasek n’avait pas que des qualités de compositeur et de réalisateur. Il était aussi dessinateur et peintre à ses heures. Il a exposé, lors d’une tournée, en 2018, certaines de ses œuvres.

4. En dehors des Cars, où il était, avec le bassiste Ben Orr, la force créatrice, le musicien a lancé sept albums solos qui n’ont pas connu le même succès que sa formation. La pièce Emotion in Motion que l’on retrouve sur le disque This Side of Paradise (1986) est la seule chanson de sa carrière solo qui a réussi à percer le Top-40 avec une 15e position sur le palmarès Billboard Hot 100.

5. Paulina Porizkova, son ex-conjointe, l’a découvert, sans vie, dans son appartement de New York, où le musicien était en convalescence à la suite d’une intervention chirurgicale inconnue. L’ex-super modèle était la vedette du vidéoclip Drive des Cars où elle avait fait la connaissance de Ric Ocasek. Le couple, qui a eu deux enfants, s’est séparé en mai 2018. Le musicien a aussi quatre autres enfants provenant de deux unions précédentes. Tous des garçons.