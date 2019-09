Un appartement de 9,2 M$

Dans cette chronique, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Alain Bouchard achète au centre-ville de Montréal

Le fondateur et président exécutif du conseil d’administration d’Alimentation Couche-Tard et sa conjointe ont acquis, pour 9,2 millions $, un appartement situé dans un complexe hôtelier ultra-luxueux au centre-ville de Montréal. Le type de résidence que M. Bouchard achète a déjà été décrit comme un trophy property et « parmi les plus haut de gamme jamais vues dans la métropole ». Les droits de mutation, ou « taxe de Bienvenue » dans la langue commune, s’établissent à eux seuls à quelque 192 000 $. La TPS et la TVQ sont de 1,2 million $. Alain Bouchard, qui est parti de rien avant de créer un empire des dépanneurs, est assis aujourd’hui sur une fortune personnelle de plus de 5 milliards $.

France Charbonneau et son mari vendent à un dragon et ex-partenaire de François Lambert

La juge France Charbonneau, qui a présidé la Commission Charbonneau, et son mari ont vendu une maison dans une ville cossue de l’île de Montréal pour 2,24 millions $. « La propriété offre une aire de vie baignée de lumière naturelle, une cuisine haut de gamme, une luxueuse suite des maîtres, un beau jardin paysagé, un garage et trois stationnements », décrit le courtier Georges Bardagi, de la firme Remax, au sujet de la demeure. C’est le dragon invité et entrepreneur en série Georges Karam, un ex-partenaire de François Lambert dans des centres d’appel, et sa conjointe qui achètent, révèlent des documents notariés rédigés en anglais « à la demande des parties » impliquées.

Éric Salvail vend son condo 1,4 million $ sur la Rive-Sud

La star déchue du petit écran Éric Salvail­­­ a finalement vendu fin août son condo dans une municipa­lité cossue de la Rive-Sud pour 1,425 million $. On savait qu’il avait vendu, mais on ne connaissait pas encore le prix exact. C’est un couple de retraités d’origine moyen-orientale qui achète. L’unité vendue faisait originellement partie d’un vaste penthouse que Salvail a divisé en deux en mars dernier, après y avoir entrepris des rénovations majeures.

Le patron de Metro passe à la caisse

Éric Richer La Flèche, le grand patron de l’épicier Metro, a exercé des options payantes cette semaine alors que l’action de Metro se négocie à un sommet de cinq ans. Le titre de Metro a gagné 21 % depuis le début de l’année. M. La Flèche a exercé des options pour acquérir 180 000 actions de Metro à 22,09 $ chacune pour les revendre ensuite sur le marché à 57,69 $. Un écart payant de 6,4 millions $ entre le prix d’acquisition et le prix de vente.

Une Ferrari de 1963 à vendre 2,25 millions $ à Mont-Royal

Une Ferrari 250 GT 1963 est actuellement à vendre à 2,39 millions $ à Mont-Royal. La voiture compte 30 270 km au compteur et le propriétaire actuel n’est pas mentionné sur le site spécialisé.