Un passionné de la recherche de talents

Durant la semaine, il était assistant gestionnaire au gouvernement fédéral. Le week-end, il endossait son habit d’agent de sécurité à la Ville de Montréal, ce qui lui permettait de mettre un peu plus de beurre dans les épinards.

« Monter son projet d’entreprise, ça ouvre les perspectives. En plus, je n’ai jamais aimé la routine du 9 à 5, je préfère le 5 à 9 ! », explique Mehdi Hammou. Il avait à peine 21 ans quand il a créé son entreprise. Il a décidé de créer une firme de recrutement parce qu’il a la passion d’aider les gens.

« Il n’y a rien de plus gratifiant que de permettre à une personne de se trouver un emploi. »

Il a monté un plan d’affaires qui n’était pas tout à fait au point — « j’avais omis de calculer mes coûts d’exploitation et de faire des prévisions » —, ce qui ne l’a pas empêché de se lancer.

« Je me suis dit que si j’étais capable de faire 45 $ par moi-même, j’étais aussi capable de faire 45 M$ ! »

Il en est encore loin, mais il est en bon chemin. « L’an dernier, nos ventes ont atteint les sept chiffres », dit-il, sans vouloir donner plus de précisions.

L’effervescence dans la construction et dans les projets d’infrastructures a mis de la pression sur les employeurs qui peinent à pourvoir leurs postes. C’est là que les recruteurs d’AEE Placement entrent en jeu. Ils sont aujourd’hui plus d’une vingtaine à débusquer les meilleurs talents ici et ailleurs dans le monde.