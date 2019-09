Une victoire et la tête du championnat

LOUDON, New Hampshire | Andrew Ranger a remporté samedi à Loudon une épreuve marquée par un accident controversé à quelques mètres de l’arrivée impliquant Kevin Lacroix et Alex Labbé qui se disputaient le second rang.

Parti en position de tête, après avoir inscrit le chrono le plus rapide en qualifications, Lacroix contrôlait la course à sa guise en tête quand il l’a cédée au futur vainqueur avec seulement huit des 100 tours à parcourir.

À la sortie du quatrième virage au tour ultime, les deux bolides se sont touchés et c’est Lacroix, qui menait le championnat par deux points avant la course, qui a écopé. Sa voiture en perdition est allée frapper le mur intérieur devant les puits de ravitaillement. Le choc frontal a été brutal, mais fort heureusement, Lacroix n’a pas été blessé.

« C’est la première fois depuis 2009 [année où il a signé son deuxième championnat dans la série canadienne] que je mène le championnat avec une seule course à faire, a souligné Ranger. Je suis très confiant pour la suite des choses. À Jukasa, je me suis toujours bien comporté.

« Je voyais vers la fin que la voiture de Kevin était plus instable et surtout moins dominante, a expliqué Ranger. Sa trajectoire de course n’était plus la même.