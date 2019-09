Vacances en Tanzanie: il se noie en demandant sa douce en mariage

Les vacances de rêve d’un couple de Bâton-Rouge, en Louisiane, ont viré au cauchemar cette semaine en Tanzanie quand l’homme s’est noyé alors qu’il demandait à sa douce de l’épouser.

Steven Weber Jr. était fou de celle qui partageait sa vie, Kenesha Antoine, et souhaitait la surprendre en faisant une demande en mariage originale.

L'homme se trouvait sous l’eau, sans bonbonne d’oxygène et avec un simple masque, quand il a demandé son amoureuse en mariage en lui montrant un message écrit sur une feuille de papier, laquelle avait été insérée dans un sac de plastique transparent. Cette dernière se trouvait derrière une vitre et filmait le tout.

«Je ne peux pas retenir mon souffle assez longtemps pour te dire tout ce que j'aime de toi. Mais... tout ce que j'aime de toi, je l'aime plus chaque jour!», avait écrit M. Weber.

Au verso, l’homme réservait une surprise à son amoureuse en la demandant officiellement en mariage.

Dans la vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on peut ensuite voir M. Weber sortir une bague, alors qu’on entend clairement l’excitation de Mme Antoine.

Les images s’arrêtent quand on voit M. Weber remonter et on devine que le drame s’est joué par la suite.

Inconsolable

Inconsolable, la femme, qui est avocate, a publié la vidéo de la demande en mariage sur sa page Facebook, vendredi, en rendant hommage à son homme.

«Il n'y a pas de mots suffisants pour honorer la belle âme de Steven Weber Jr. Tu as été une lumière brillante pour tous ceux que tu as rencontrés. Tu n'as jamais émergé de ces profondeurs, tu n'as donc jamais entendu ma réponse: "Oui! Oui! Un million de fois, oui, je vais t’épouser!!"», a écrit Mme Antoine sur le réseau social, ce qui a suscité des centaines de commentaires.

«Nous n'avons jamais pu embrasser et célébrer le début du reste de nos vies ensemble, alors que le meilleur jour de nos vies est devenu le pire, dans le plus cruel renversement du destin que l'on puisse imaginer», a poursuivi la femme, qui a dû rentrer seule aux États-Unis et qui doit maintenant entreprendre son deuil.