C’est arrivé la semaine du... 22 septembre

22 septembre 1968

Un premier Grand Prix du Canada de course automobile est tenu à Mont-Tremblant. Plus de 40 000 personnes y assistent avec quelque 20 pilotes participants.

23 septembre 2014

Décès à Montréal du comédien et spécialiste du burlesque Gilles Latulippe. Né en 1937, il a fait rire le public à la télévision et au théâtre.

24 septembre 1685

L’intendant de Nouvelle-France Jacques de Meulles doit inventer, provisoirement et par manque de fonds, des ordres de paiement avec des cartes à jouer ! C’est la monnaie de cartes.

25 septembre 1979

Photo d'archives de la Ville de Montréal, VM094-Y-1-01-D0301.

Affaibli notamment par une grève de huit mois, le journal The Montreal Star cesse de paraître. L’homme d’affaires Hugh Graham l’avait fondé en 1869 sous le titre The Evening Star, avec l’intention de créer un journal populaire, avec un traitement journalistique à sensation. Le quotidien mènera néanmoins plusieurs grandes campagnes encourageant des démarches de santé publique comme la vaccination obligatoire ou la pasteurisation du lait. Ses pratiques journalistiques s’améliorent, et il devient le quotidien anglophone au plus fort tirage de Montréal. Il est alors plus populaire que The Gazette, qui reste dorénavant le seul quotidien anglophone à grand tirage.

26 septembre 1902

Elphège Filiatrault, curé de Saint-Jude, hisse un drapeau, le Carillon, pour donner un étendard aux Canadiens français. De fond bleu avec fleurs de lys blanches, il inspire l’actuel drapeau du Québec.

27 septembre 1934

Des personnalités du monde scientifique et politique, dont le maire Camillien Houde, assistent à l’inauguration de l’Institut neurologique de l’Université McGill, dirigé par le docteur Wilder Penfield.

28 septembre 1981

Photo d'archives de la Ville de Montréal, VM94-EX137-0993.

Par un vote de sept contre deux, la Cour suprême du Canada établit que le gouvernement de Pierre Elliott Trudeau a le droit de demander unilatéralement le rapatriement de la Constitution, promesse qu’il avait faite lors de la campagne référendaire de 1980. Néanmoins, 6 juges sur 9 soulignent l’importance pour Ottawa d’obtenir le consentement des provinces. Une ronde de négociations prévues pour le début de novembre donne lieu à la fameuse « nuit des longs couteaux », le 4 novembre, qui isole le Québec. La démarche est entérinée officiellement par le rapatriement de la Constitution canadienne, en 1982.