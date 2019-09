Croire aux indépendants

VANCOUVER | Plus d’une centaine de personnes font déjà la file devant l’imposante cathédrale St. George, dans le quartier grec de Vancouver. Dans environ une heure, une élue pas comme les autres montera sur scène.

Dans la rangée qui longe le bâtiment, un trio dans la mi-vingtaine bavarde près des palmiers. Ils sont parmi les plus jeunes du groupe.

Hailey, Erika et David sont venus entendre l’ex-ministre libérale Jody Wilson-Raybould et son alliée Jane Philpott, à l’occasion d’un premier grand rassemblement politique organisé par les candidates indépendantes.

Le jeune trio approche la trentaine, habite en ville et est particulièrement soucieux d’environnement et de justice sociale. Il forme l’électorat type qui a contribué à la victoire de Justin Trudeau il y a quatre ans.

« Je voulais n’importe qui, sauf le Parti conservateur. Et Trudeau semblait être le meilleur choix pour le remplacer », résume David Cowling, 27 ans.

Les libéraux devront encore une fois séduire un important contingent de milléniaux comme David et ses amies, s’ils souhaitent conserver le pouvoir, le 21 octobre prochain.

Dans notre système politique, les députés indépendants ont peu de moyens et leur pouvoir est limité. Hailey, Erika et David en sont bien conscients.

La circonscription de Vancouver Granville est située à un jet de pierre du centre-ville. Elle offre une mixité surprenante entre la rue Main, jeune, branchée, un brin hipster, et ses luxueux quartiers plus à l’ouest où les voitures de luxe défilent les unes après les autres.

Lorsque la soirée commence, environ 250 personnes se trouvent à l’intérieur du centre communautaire adjacent à la cathédrale. La foule regroupe des proches et des fidèles des deux femmes, mais aussi de nombreux curieux.

Une invitée surprise réchauffe la salle : la chef du Parti vert, Elizabeth May. Sa présence étonne puisque son parti présente sa propre candidate...

Dans leurs discours, Mmes May, Philpott et Wilson-Raybould font abondamment référence aux mots « intégrité », « éthique » et « honnêteté ».