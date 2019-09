Devrais-je faire un signalement?

J’ai été élevée par des parents qui n’étaient pas plus matures que leurs enfants et qui consommaient diverses substances. Je suis la seule à s’en être sorti comme du monde. Mon frère végète d’un emploi à l’autre en fonction de ses périodes d’abstinence, et ma sœur se promène d’un gars à l’autre en fonction des hauts et des bas de sa vie.

Mère de deux enfants, une fille de 5 ans et un garçon de huit ans, nés de pères différents, elle manque du plus élémentaire équilibre pour les élever. Je fais de mon mieux pour l’aider, mais dès qu’il entre un nouveau chum dans le portrait, elle fait tout pour m’écarter.

J’ai remarqué depuis quelque temps que sa petite de 5 ans avait l’air triste. Quand je pars, elle se colle sur moi en pleurant et en me suppliant de l’emmener. Je sais que son frère la bouscule et agit de façon autoritaire avec elle, comme s’il était le petit boss de la maison. Quant à son nouveau chum, sa tête ne me revient pas.

Ces enfants sont élevés par une mère immature, et je crains pour leur avenir. Ce que nous avons enduré dans notre enfance me semble programmé pour se reproduire, et je ne sais pas quoi faire pour éviter le désastre annoncé, vu que ma sœur refuse de m’écouter. Selon elle, je vois du danger partout, alors qu’à ses yeux il n’existe pas. Elle est d’une inconscience totale.

Est-ce que je m’en fais pour rien ? Est-ce qu’une petite qui pleure et veut que je l’emmène avec moi fait un caprice d’enfant gâtée ? Suis-je moumoune de voir un abuseur dans un gars qui profite de ma sœur et qui passe ses weekends assis devant la télé boire à sa bière et à fumer en présence des enfants ? Vu que je ne parviens pas à réveiller ma sœur, ferais-je bien de contacter la DPJ pour faire un signalement de maltraitance sans avoir l’air de faire de la délation ?

Tante qui veut rester anonyme

Il me semble à première vu que ces enfants subissent une forme de maltraitance en ce qu’ils vivent dans une famille où la mère néglige leurs besoins fondamentaux. On ne fait pas de la délation quand on vient en aide à des enfants en danger. Il faut rester proche de cette famille pour pouvoir étayer votre évaluation de la situation et surtout aider cette petite famille si besoin était.