Le jeune retraité qui donne déjà au suivant

Le fondeur canadien le plus décoré de l’histoire venait à peine d’accrocher ses skis, le printemps dernier, qu’il acceptait un mandat de porte-parole pour l’organisme Le Diplôme avant la Médaille, qui se sert du sport pour motiver plus de 200 jeunes de Québec dans leur parcours académique.

C’est ainsi qu’il a fait la rencontre de Yajuwa Amanazo, il y a quelques jours, à l’école secondaire Vanier. La Congolaise de 16 ans ne parlait que quelques mots de français quand elle est débarquée au Québec, il y a quatre ans, avec ses parents et ses huit frères et sœurs.

« Les ados, on a besoin de soutien, on a besoin de quelqu’un pour nous faire comprendre à quel point on est capables de faire des choses extraordinaires et pour nous dire “go, tu es capable” », explique l’adolescente dans un français qui est aujourd’hui remarquable.