Les Astros encore champions de leur division

Les Astros sont officiellement devenus les champions de la division Ouest de la Ligue américaine, alors qu’ils ont vaincu les Angels de Los Angles 13 à 5, dimanche soir, à Houston.

Il s’agit de la troisième année consécutive et de la neuvième fois de leur histoire que la formation texane réussit l’exploit.

Dans l’affrontement contre les Angels, le voltigeur George Springer a frappé trois coups de circuit, une première dans sa carrière. L’athlète de 30 ans a ainsi porté son total à 38 longues balles en 2019.

Alex Bregman et Aledmys Diaz ont aussi expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain pour les vainqueurs.

Sur la butte, l’as lanceur Justin Verlander a récolté sa 20e victoire de la présente campagne, ce qui représente son deuxième plus haut sommet en carrière. L’artilleur de 36 ans a donné deux points sur six coups sûrs et retiré cinq adversaires sur des prises en cinq manches de boulot.

De son côté, Abraham Toro a obtenu un but sur balle à son unique présence au bâton et il a foulé la plaque lors du circuit de Diaz. Lors des célébrations d’après-partie des siens, le Québécois a été mentionné dans le discours de son entraîneur, A.J. Hinch.

«Avant de célébrer, je veux que nous rappelions quelques éléments. Souvenez-vous de cette équipe qui a obtenu quelques matchs sans points ni coup sûr, incluant Toro! Où est Toro?», a indiqué le pilote dans une vidéo relayée sur le compte Twitter des Astros.

«Gagnons trois autres séries et nous allons hisser une nouvelle bannière, amusez-vous», a conclu Hinch après avoir rappelé plusieurs autres exploits que ses joueurs ont faits cette saison.