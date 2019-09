Sebastian Vettel et Ferrari festoient; Lance Stroll rumine

L’Allemand Sebastian Vettel a devancé son coéquipier Charles Leclerc pour permettre à l’écurie Ferrari de réaliser un doublé au Grand Prix de Formule 1 de Singapour, dimanche, tandis que le Québécois Lance Stroll s’est contenté de la 13e place.

Vettel a pu garder le Monégasque à distance dans les derniers moments pour l’emporter par environ trois secondes et obtenir son premier gain depuis celui du GP de Belgique en 2018. Max Verstappen (Red Bull) a complété le podium, tandis que les deux pilotes Mercedes, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, ont terminé respectivement quatrième et cinquième.

Pour ce qui est de Stroll, qui avait amorcé la course au 17e rang, une crevaison dans la seconde moitié de l’épreuve a fortement compromis sa soirée de travail. Son coéquipier Sergio Perez a été contraint à l’abandon au 44e tour.

La prochaine étape du calendrier de la F1 sera le GP de Russie prévu le 29 septembre.