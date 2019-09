Un blanc équitable pour le marathon

En ce dimanche de marathon couru dans une chaleur hors de l’ordinaire, rien de mieux que ce blanc à base de chenin provenant du Swartland, en Afrique du Sud.

J’aurai le plaisir de vous en raconter un peu plus sur mon dernier séjour au pays de Madiba (nom de clan de Nelson Mandela), mais pour le moment j’attire votre attention sur cet excellent chenin élaboré en mode coopératif. Bien typé avec des notes de citron frais, de miel et de fleur, il offre une bouche ample dotée d’une acidité énergique. Finale soutenue, saline et salivante, ce qui ira à merveille en ce dimanche de septembre encore bien chaud! Le plus beau de l’affaire, c’est que le vin est certifié commerce équitable, ce qui veut dire que la moitié des profits générés sont remis aux familles qui ont participé à son élaboration.

Lubanzi Chenin Blanc 2018, Cape Venture, Swartland, Afrique du Sud

19,05 - Code SAQ 13984539 – 12,5 % - 1,7 g/l

★★★ $$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

Vous souhaitez en apprendre plus sur les vins d’Afrique du Sud ? Voici deux événements à ne pas manquer qui vous permettront une parfaite immersion dans cet univers fascinant :

Dégustation Méchants Raisins – Jeudi 26 septembre (18h30-20h)

Salon Vins d'Afrique du Sud – Jeudi 17 octobre (18h30-21h)