Un départ canon pour Daniel Jones

À son premier départ en carrière dans la NFL, le quart-arrière des Giants de New York Daniel Jones a concrétisé une remontée des siens pour l’emporter 32 à 31 contre les Buccaneers de Tampa Bay, dimanche, au Raymond James Stadium.

Avec moins de deux minutes à faire à la partie, le pivot de première année a terminé une séquence de 75 verges avec une course qui s’est terminée dans la zone des buts. Il s’agissait de son deuxième majeur produit avec ses jambes. Jones a également lancé deux passes de touché, en plus d’obtenir 336 verges de gains par la voie des airs.

Le premier choix des Giants (1-2) en 2019 avait été préféré à Eli Manning, qui était le partant des New-Yorkais depuis le milieu de la campagne de 2004.

Malgré l’euphorie de la victoire, le réveil pourrait être brutal pour les Giants, lundi matin. En effet, ils ont perdu les services du porteur de ballon étoile Saquon Barkley.

Le deuxième choix au total de l’encan de 2018 s’est blessé à une cheville au deuxième quart. Il a ensuite été escorté par deux hommes à son vestiaire. Les Giants ont indiqué sur leur compte Twitter qu’il n’allait pas revenir dans la partie par la suite et n’ont pas donné davantage de détail.

Chez les Buccaneers (1-2), le quart Jamies Winston a complété 23 de ses 37 tentatives de passes pour 380 verges et trois touchés. Le receveur de passes Mike Evans a été la cible de ses trois réussites. Il a fini son match avec huit réceptions pour 190 verges.

Les Panthers n'ont pas besoin de Cam Newton

En Arizona, les Panthers de la Caroline ont vaincu les Cardinals 38 à 20, et ce, sans leur quart-arrière numéro 1, Cam Newton.

Ce dernier était absent en raison d’une blessure à un pied. Son remplaçant, Kyle Allen, a été très bon avec une récolte de 261 verges et quatre passes de touché. La cible favorite du nouveau pivot des Panthers (1-2) a été l’ailler rapproché Greg Olsen, qui a attrapé six passes pour 75 verges et deux majeurs.

Le porteur de ballon Christian McCaffrey a également bien fait avec 24 courses pour 153 verges et un touché.

Chez les Cardinals (0-2-1), le quart Kyler Murray a complété 30 de ses 42 passes pour seulement 173 verges. Il a aussi trouvé deux receveurs dans la zone payante et été victime de deux larcins.

Autres matchs

L’équipe de la Caroline n’a pas été la seule formation de la NFL à remporter son duel de la troisième semaine sans son pivot partant. En effet, les Saints de La Nouvelle-Orléans, qui ont perdu les services de Drew Brees pour un minimum de six semaines, ont vaincu les Seahawks de la Seattle 33 à 27.

Privé de Ben Roethlisberger pour le reste de la saison, les Steelers de Pittsburgh n’ont pas eu la même chance et ils ont baissé pavillon 24 à 20 contre les 49ers de San Francisco.