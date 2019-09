Une journée parfaite en vue pour le marathon de Montréal

MONTRÉAL | Les milliers de coureurs qui s'élanceront dans les rues de la métropole à l'occasion des épreuves de 21,1 et de 42,2 km du Marathon international Oasis de Montréal ne pouvaient guère espérer mieux.

En effet, le soleil brillera au-dessus de la tête des coureurs lorsque ceux-ci prendront le départ de la course à 7 h 10, dans le Quartier des spectacles au centre-ville de Montréal. Le mercure devrait grimper jusqu'à 28 °C au cours de la journée, prévoit Environnement Canada.

Le parcours revampé pour cette édition 2019 amènera les joggeurs à parcourir le centre-ville vers l'est, jusqu'à la hauteur du Stade olympique, qui est traversé par l'itinéraire de course. Les participants au 42,2 km devront toutefois réaliser un aller-retour totalisant quelque 14 km sur la rue Hochelaga avant de pouvoir s'engouffrer dans le Stade.

Le point d'arrivée est situé au Quartier des spectacles, tous près du point de départ.

La course sera suivie par une prestation du groupe The Brooks, qui s'amorcera sur le coup de 10 h 30.

Samedi, environ 6000 personnes ont pris part aux courses de 5 et 10 km, ainsi qu'au «P’tit marathon 1 km Tel-jeunes» réservé aux enfants. La chanteuse Marie-Mai avait ensuite égayé la matinée en offrant une prestation sur la place des Festivals.