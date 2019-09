Une mère perd la vie en tentant de sauver son fils des griffes de son père

FORT ERIE, Ontario | Un terrible drame familial a secoué Fort Erie, en Ontario, au cours de la fin de semaine alors qu'une mère a perdu la vie après avoir tenté de sauver son fils des griffes de son père, qui a lui-même perdu la vie en tentant vraisemblablement d'assassiner son enfant.

Le tout a débuté vers 18 h 30, vendredi soir, lorsque Joshawa Brooks, un homme de 28 ans, est entré dans la rivière Niagara en tenant son fils dans ses bras, avec pour objectif de le tuer, a expliqué la police régionale de Niagara samedi.

La mère de l'enfant, une femme de 29 ans, a ensuite sauté à l'eau pour tenter d'arracher son fils, dont l'âge n'a pas été précisé, des bras de Brooks.

Un citoyen qui passait par là a aussi plongé dans l'eau pour porter assistance à la mère et à son enfant, parvenant à les ramener tous deux sur l'une des rives de la rivière Niagara. Le suspect, pendant ce temps, est disparu dans les flots et était recherché pour tentative de meurtre et bris de probation, vendredi soir.

Transportée d'urgence à l'hôpital, la mère a succombé à ses blessures en après-midi, samedi. Son fils, pour sa part, se trouvait dans un état stable au centre hospitalier.

Quant à Joshawa Brooks, son corps a été repêché dans la rivière Niagara, également samedi en après-midi.

La police régionale n'a pas donné de détails sur les causes ayant mené à ce drame familial. «Notre enquête n'est pas terminée. Il y a encore beaucoup de "pourquoi" à clarifier», a confié le porte-parole Phil Gavin au média local Fort Erie Post samedi.