Victoire du Rouge et Or contre McGill qui vend chèrement sa peau

Dans le match le plus âprement disputé entre le Rouge et Or de l’Université Laval et McGill depuis des lunes, les champions de la Coupe Vanier ont signé une victoire de 37-17 cet après-midi au PEPS devant une foule de 14 169 amateurs.

Après une première demie au coude à coude, le Rouge et Or a dominé la deuxième demie 20-0 pour filer vers sa troisième victoire de la saison contre une défaite. La défensive lavalloise a blanchi McGill en deuxième demie. La fiche des visiteurs est maintenant d’un gain et trois revers.

À son premier départ en carrière dans les rangs universitaires, Thomas Bolduc a complété 12 de ses 25 passes pour 156 verges . Utilisé comme quart-arrière à la porte des buts, le centre arrière et ancien pivot Félix Garand-Gauthier a réussi deux touchés.

Troisième quart

Avec un pointage égal de 17-17 après 30 minutes, le Rouge et Or a été la seule équipe à s’inscrire à la marque au 3e quart. Deux placements de David Côté et un touché de sûreté ont été les seuls points.

Alec Poirier a réussi une interception qu’il a ramenée jusqu’au 6 de McGill, mais le Rouge et Or a dû se contenter d’un placement. William Lavoie a de son côté bloqué un botté de dégagement pour un deuxième match consécutif, séquence qui a procuré un touché de sûreté aux locaux.

Départ canon

McGill a amorcé le match sur les chapeaux de roues. Après un bon retour sur le botté d’envoi, Mathieu Soucy a capté une passe de 54 verges de Dimitrios Sinodinos deux jeux plus tard pour le majeur.

L’offensive des visiteurs a poursuivi son bon travail. Après une passe de 34 verges à l’ailier rapproché Jean Bidaux qui a causé des maux de tête à la défensive du Rouge et Or en première demie, Pearce Dumay a complété le travail avec une réception de 18 verges pour le majeur.

L’offensive a démontré ses premiers signes de vie à la fin du premier quart quand David Côté a ouvert la marque avec un placement de 38 verges.

Laval a inscrit son seul touché de la première demie après 45 secondes au 2e quart. Utilisé comme quart-arrière à la porte des buts, Félix Garand-Gauthier a atteint la zone payante sur une faufillade de deux verges. Une interception du secondeur Kean Harelimana ramenée sur 21 verges a pavé la voie au majeur du Rouge et Or qui a repris le ballon à la ligne de 15 de McGill.

Un autre placement de Côté encore sur 38 verges a procuré les devants 17-14 au Rouge et Or pour la première fois du match, mais Findlay Brown a ramené les deux équipes à la case départ sur une distance de 27 verges.