Blue Jays: Vladimir Guerrero fils est trop gros

Contrairement à son père qui a longtemps joué sans excédent de poids important, Vladimir Guerrero fils a des livres à perdre et il veut profiter de la saison morte pour régler le problème.

Le joueur de troisième but des Blue Jays de Toronto fait osciller l’aiguille de la balance à 250 lb selon les sites spécialisés, dont le Baseball-Reference.com. S’il souhaite évoluer à l’extrémité gauche du losange pendant plusieurs années, l’athlète de 20 ans devra s’assurer de se démarquer par sa mobilité en défense. Certes, une surcharge pondérale risque de compliquer sa tâche à cet effet.

«Je pense que la clé pour moi est de connaître une excellente campagne l’an prochain. Je me sens à l’aise par rapport à ce que je suis actuellement, mais je tenterai de revenir dans une forme nettement meilleure. J’essaierai de perdre 15-20 lb d’ici le camp d’entraînement et on verra ensuite où ça mènera», a déclaré Guerrero fils au réseau TSN.

La même source a précisé que le poids du principal intéressé s’est hissé à 270 lb à un certain moment du calendrier régulier. Il a aussi l’intention de se diriger en République dominicaine afin de s’entraîner avec son oncle Wilton Guerrero, un autre ancien des Expos de Montréal.

«On fait cela chaque année. Peut-être qu’après ça, j’irai à Tampa pour un mois afin de travailler avec l’équipe», a-t-il ajouté.

Avant le match de lundi contre les Orioles de Baltimore, Guerrero fils revendiquait une moyenne au bâton de ,276, 15 circuits et 68 points produits.