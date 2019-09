DI PASQUALE, Michele



À Montréal, le jeudi 19 septembre 2019 est décédé, à l'âge de 82 ans, Michele Di Pasquale, époux de Franca Perpetuini.Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses enfants Marco (Gabriella) et Fabio (Enza), ses petits-enfants Vanessa, Samantha, Francesca, Michael et Rosie, ses frères Pietro (Elvira) et Livio (Anasilia) et sa soeur Antonietta, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le jeudi 26 septembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que vendredi matin dès 8h.Les funérailles seront célébrées le vendredi 27 septembre 2019, à 11h en l'église San Domenico Savio, située au 9190 rue St-Claire, Montréal, H1L 1Z7 et de là au cimetière St-François D'assise.