Ebola en RDC: MSF accuse l’OMS de «rationner» le vaccin des laboratoires Merck

« Un des problèmes majeurs réside aujourd’hui dans le fait qu’en pratique, le vaccin est rationné par l’Organisation mondiale de la santé, et que trop peu de personnes à risques sont aujourd’hui protégées », a écrit MSF dans un communiqué.

Dénonçant « l’opacité » de l’OMS, MSF demande « la création d’un comité de coordination international indépendant », pour « améliorer la coordination de la vaccination », et « garantir la transparence sur la gestion des stocks et le partage des données ».

« Nous collaborons étroitement avec le gouvernement de la RDC pour atteindre le plus de communautés et d’individus possibles dans la zone de l’épidémie. Nous ne limitons pas l’accès au vaccin, mais mettons plutôt en place une stratégie recommandée par un comité d’experts indépendants, comme convenu avec le gouvernement de la RDC », a déclaré le D r Mike Ryan, directeur des programmes d’urgence de l’OMS.

Déclarée le 1 er août 2018, la 10 e épidémie de fièvre hémorragique Ebola sur le sol congolais a tué plus de 2100 personnes.

« Les raisons derrière ces restrictions restent obscures », poursuit l’ONG, pour qui l’actuel vaccin rVSV-ZEBOV « a démontré son innocuité et son efficacité ».

L’ONG balaie l’argument d’une crise d’approvisionnement : « Merck vient de déclarer qu’en plus des 245 000 doses déjà délivrées à l’OMS, ils étaient prêts à envoyer 190 000 autres doses si nécessaire, et que 650 000 autres seraient mises à disposition dans les six à 18 prochains mois ».