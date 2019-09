Emploi: les jeunes Québécois en meilleure posture qu’il y a 20 ans

Les jeunes Québécois travaillent plus et gagnent mieux leur vie qu’il y a 20 ans.

C’est ce qui ressort d’une recension effectuée par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), publiée lundi.

Si le nombre total de jeunes de 15 à 29 ans est resté stable depuis 20 ans à environ 1,5 million, leur proportion dans la population totale a légèrement baissé, passant de 20% en 1996 à 18% en 2018.

Mais ils sont beaucoup plus nombreux à avoir un travail que leurs prédécesseurs.

Entre 1998 et 2018, le taux d’emploi des jeunes de 15 à 29 ans est passé de 57% à 70%. Ce sont les jeunes sans diplômes secondaires qui ont le plus bénéficié de cette vague d’accès à l’emploi puisque 47% d’entre eux ont maintenant un travail contre seulement 34% il y a 20 ans.

Et la proportion de ce groupe d’âge qui n’est ni au travail ni aux études a reculé de façon importante, passant de 16% en 1998 à 9% en 2018, note l’ISQ.

Leur situation économique s’est aussi améliorée. En 2006, 16% des jeunes de 15 à 29 ans se qualifiaient comme ayant un faible revenu alors qu’ils n’étaient plus que 11% dans cette situation dix ans plus tard.

Du côté de la santé des jeunes québécois, le bilan est toutefois mitigé, note l’ISQ. Le nombre d’entre eux qui présentent un niveau élevé de l’indice de détresse psychologique a augmenté de 25% à 35% entre 2008 et 2015. Les taux d’obésité et d’embonpoint sont restés stables entre 2008 et 2018 à 10% et 22% respectivement. Et le taux de ceux parmi eux qui ont consommé du cannabis a légèrement augmenté entre 2008 et 2014-2015 pour passer de 34% à 36%.