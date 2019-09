Impact des pesticides sur la santé et l’environnement: les consultations débutent lundi

MONTRÉAL | Les auditions publiques de la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles sur les impacts des pesticides sur la santé publique et l’environnement débuteront lundi après-midi à l’Assemblée nationale du Québec.

Ces consultations s’échelonneront jusqu’au 26 septembre. La commission se penchera également sur les pratiques de remplacement innovantes dans les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation.

Les premières audiences se dérouleront de 14 h à 18 h, lundi. Des représentants d’Équiterre, de la Fondation David Suzuki, de l’Ordre des agronomes du Québec, de la Coop fédérée ainsi que le producteur agricole Jocelyn Michon seront ainsi entendus au cours de la journée.

Dans un communiqué publié lundi, le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) a rappelé que plusieurs études démontrent qu’il existe un lien entre l’exposition aux pesticides et certaines pathologies: «Certes, les recherches et les études divergent quant aux impacts réels ou potentiels sur la santé humaine, mais le RNCREQ déplore qu’on n’applique pas le principe de précaution étant donné les risques, en particulier pour les enfants», peut-on lire.

Le RNCREQ estime qu’il est primordial d’effectuer une transition du modèle agricole conventionnel vers des modèles viables du point de vue environnemental, social et économique.

«Le gouvernement doit favoriser cette transition à l’aide d’outils fiscaux et réglementaires appropriés, a déclaré Vicky Violette, responsable du comité agriculture au RNCREQ et directrice du Conseil régional de l’environnement de Lanaudière. Il faut aussi offrir aux agriculteurs et agricultrices de la formation et des conseils émanant d’agronomes indépendants, et soutenir les producteurs émergents qui s’engagent dans une production écoresponsable.»