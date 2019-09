Indonésie: nouvelles émeutes en Papouasie, des bâtiments incendiés

WAMENA, Indonésie | De nouvelles émeutes ont éclaté en Papouasie lundi et plusieurs bâtiments ont été incendiés à Wamena dans le centre de cette province d’Indonésie agitée par des violences depuis la mi-août, selon un journaliste de l’AFP.

Depuis des incidents racistes contre la population mélanésienne, des manifestations et des émeutes parfois meurtrières se sont succédé en Papouasie et ont aussi relancé les appels à un référendum pour l’indépendance.

Le siège du département de Wamena, ville du centre montagneux de la Papouasie, a été détruit par un incendie ainsi que d’autres bâtiments et magasins lundi matin après une manifestation, a constaté un journaliste de l’AFP.

Une centaine d’étudiants et d’étudiants s’étaient rassemblés pour protester contre des propos racistes attribués à un enseignant.

À Jayapura, la ville la plus importante de Papouasie, des étudiants s’étaient aussi rassemblés devant une université pour une manifestation contre le racisme. Des heurts ont eu lieu avec la police qui a fait des tirs de sommation en voulant les déplacer vers un autre site, selon un autre journaliste de l’AFP.

À Wamena, « des bâtiments publics et des magasins ont été endommagés et brûlés », a confirmé le porte-parole de la police Dedi Prasetyo.

Mais « les forces de sécurité ont pris des mesures pour empêcher que les émeutes ne prennent de l’ampleur », a noté le porte-parole.

Depuis le 19 août, de nombreuses localités de Papouasie ont connu des manifestations, certaines dégénérant en émeutes avec des bâtiments incendiés et des affrontements avec les forces de l’ordre.

Les troubles ont débuté en réaction à des incidents racistes contre des étudiants papous à Surabaya, la deuxième plus grande ville d’Indonésie sur l’île de Java. Ils ont ensuite relancé les revendications pour un référendum sur l’indépendance.

Le bilan des violences a fait l’objet d’informations contradictoires. Selon le gouvernement, cinq civils ainsi qu’un soldat ont été tués et 15 résidents ainsi que deux policiers blessés. Mais des médias locaux et des groupes séparatistes évoquent plus de victimes.

La semaine dernière, trois personnes, dont un adolescent et un jeune enfant, ont été tuées dans le district de Puncak (Papouasie occidentale) au cours d’une fusillade entre les forces armées et des séparatistes, selon l’armée.

La Papouasie connaît une rébellion indépendantiste sporadique contre le gouvernement indonésien qui a pris le contrôle de cette région riche en ressources naturelles dans les années 1960 après la colonisation néerlandaise.

La partie orientale de l’île est occupée par la Papouasie-Nouvelle-Guinée, État indépendant depuis 1975.