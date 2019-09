iPhone 11 et 11 Pro: est-ce le temps de remplacer votre téléphone actuel? [TEST]

Apple mettait en vente vendredi ses nouveaux iPhone 11 et 11 Pro, ainsi que la mise à jour de son système d’exploitation mobile iOS 13. Tour d’horizon de ce premier contact avec ces appareils.

Les téléphones intelligents iPhone d’Apple sont des produits haut de gamme. Et en raison de l’investissement qu’ils exigent, il va de soi qu’ils doivent durer plusieurs années.

Quand doit-on les remplacer?

Tout dépend de vos critères, car certaines caractéristiques et fonctions valent la peine le remplacement.

Si vous aviez comme moi un iPhone 7 Plus (2016) ou un appareil plus ancien, la nouvelle mouture version 11 vaut la peine.

Format plus compact, écran plus grand (5,8 po au lieu de 5,5), déverrouillage par capteur facial Face ID, meilleures caméras, plus rapides, etc.

Si vous possédez une version X ou Xs, les gains sont marginaux.

Vous aurez d’abord tous les avantages du nouveau système mobile iOS 13.

Et si vous l’aimez, gardez-le.

Par contre, si vous préférez tirer avantage de la valeur de revente de votre appareil seulement âgé d’un ou deux ans, c’est aussi un choix qui tient la route.

La nouvelle série 11 est vraiment chouette, à vrai dire, je ne saurais à ce moment-ci lequel choisir entre l’iPhone 11 de 6,1 po et le 11 Pro de 5,8 po.

J’adore le format compact du 5,8 po, mais le 6,1 po et sa batterie forcément plus grande et son prix plus bas serait le choix le plus raisonnable.

Priorité à la photographie

L’un ou l’autre des modèles 11, la première différence avec l’iPhone Xs que j’ai eu en essai, c’est la rapidité de déverrouillage de Face ID, quasi instantanée, ainsi que l’autonomie plus grande à format égal (5,8 po).

Vous l’aurez remarqué, ces dernières années, on ne parle que très rarement de la fonction téléphone de ces téléphones intelligents, qui n’évolue pas tellement.

La priorité, celle qui démarque, c’est la fonction photo.

Pour réussir des clichés à travers de si petits objectifs, il faut un important traitement logiciel.

Les fabricants rivalisent d’ingéniosité pour offrir de belles images même sous un faible éclairage.

L’imagerie est si importante qu’on ne devrait pas appeler ces appareils des téléphones, mais des appareils-photo, et changer leur nom pour «iPhoto», comme l’ancien logiciel d’édition photo d’Apple.

Le modèle 11 Pro dispose de trois objectifs 12 mégapixels qui fonctionnent ensemble pour gérer le traitement des images; grand-angle 1x, ultra grand-angle 0,5x et téléphoto 2x.

Caractérisques optiques identiques des deux objectifs sur l’iPhone 11.

En vidéo, on tourne en 4K jusqu’à 60 images par seconde sur tous les modèles 11.

Appuyer sur la fonction zoom permet de passer de l’ultra grand-angle jusqu’à la téléphoto en toute fluidité.

Au-delà de 2x, on tombe dans le zoom numérique.

Les nouveaux iPhone 11 sont tous dotés du processeur A13 Bionic, environ 50% plus rapide que celui du iPhone X.

Ce lien permet de comparer jusqu’à trois appareils entre eux.

Autre caractéristique, l’étanchéité renforcée à la norme IP68 assure aux modèles 11 Pro de tenir sous 4 m d’eau, 2 m quant à la version 11, pendant 30 minutes.

Quant à la solidité, les modèles 11 Pro sont réalisés dans le verre le plus solide qui soit avec un contour en acier inoxydable qui est remplacé par de l’aluminium sur le modèle 11.

iOS 13

Première constatation sur la nouvelle version d’iOS 13 installée sur tous les modèles 11 et téléchargeable à partir d’hier, le mode sombre est encore plus réussi avec davantage d’applications qui supportent cet affichage plus facile à lire et qui réduit considérablement le nombre de pixels à allumer – réduisant du même coup la consommation.

Autre gain d’iOS 13, ce nouveau système réduit de manière significative la taille des applications, augmentant du même coup la vitesse de leur ouverture et des téléchargements des nouvelles applis et mises à jour.

La fonction QuichPath permet enfin d’écrire en glissant le doigt d’une lettre à l’autre, alors qu’il fallait installer une appli distincte pour profiter de cette dactylo.

Le système iOS 13 est rétrocompatible jusqu’à la version 6s.

Transfert d’iPhone à iPhone

J’ai pu tester la facilité de transfert de mes applications et données entre deux iPhone, le Xs et les 11 ou 11 Pro.

Dès le départ, il suffit de placer côte à côte les deux appareils pour que le nouveau devienne une copie de l’ancien.

Tous les paramètres, WiFi, Bluetooth, identifiants, comptes et mots de passe, courriels et données se retrouvent comme par enchantement dans le nouvel appareil.

Ce que j’ai oublié de faire, c’est de déjumeler la montre Apple Watch de l’ancien iPhone. Il a fallu que je la réinitialise pour retrouver l’intégralité de mes applis et données.

Les cartes de crédit sont aussi transférées dans le Wallet du nouveau téléphone, dans leur cas, on doit seulement remettre les codes CVV.

Seule difficulté fut celle de retrouver la fonction déverrouillage de mon MacBook Pro par la montre Apple Watch.

La liste des nouvelles et améliorations d’iOS 13 est longue : Arcade, réalité augmentée, CarPlay, le partage audio de deux paires d’AirPods, Plans,

En terminant, les iPhone sont toujours de belles réalisations, conserver ou acquérir un nouvel appareil, ce choix ne concerne que vous.

Ces iPhone seraient selon moi les derniers appareils 4G LTE à acquérir, d’ici l’arrivée des modèles et réseaux 5G.

N’oubliez pas que c’est l’abonnement aux forfaits cellulaires qui rendent un appareil dispendieux.

Dans mon cas, peu importe le coût de l’appareil acheté déverrouillé (sans contrat), mes deux forfaits données et voix ne dépassent pas 27 $ par mois.