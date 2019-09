Je sors, je reste

Coup de cœur

Le deuxième mari

Larry Tremblay s’est amusé dans ce roman à imaginer où la femme domine les différents aspects de la société. On y retrouve Samuel qui sera marié à une femme riche à qui il devra obéissance. Outre satisfaire tous les désirs de son épouse, que peut-il faire dans ce monde où un homme est facilement remplaçable? L’auteur, connu pour son roman L’orangeraie entre autres, vient secouer nos préjugés avec ce roman écrit avec finesse.

Sorti en librairie le 17 septembre

Alexandre le fou

Ce long métrage qui fusionne fiction et documentaire plonge dans la vie d’un homme schizophrène, Alex. Ce dernier est à la recherche de sa place dans le monde. En quête d’amour, il rencontre une jeune femme psychotique. La relation passionnelle qu’il vivra avec elle le fera replonger dans des souvenirs oubliés. Il s’isolera peu à peu.

Ce soir à 19h15 au Cinéma du Musée, 1379-A rue Sherbrooke Ouest

Fourmi

Cette comédie familiale Julien Rappeneau met de l’avant une relation père-fils. Théo est déterminer le goût de vivre à son père, Laurent, un homme solitaire blasé. Après avoir été écarté d’une équipe de soccer anglaise pour sa petite taille, Théo ne veut pas décevoir son père et s’embarque dans un mensonge qui finira par le dépasser.

Sorti le 20 septembre

Symphonie en Aquamarine

Le cinéaste Dan Popa explore nos relations avec la mer. Le documentaire a été filmé sur quatre continents. On y verra des travailleurs de la mer, des ports, de la pêche moderne et des personnes qui côtoient les plages.

Sorti le 20 septembre

Oops Kitchen

Le groupe montréalais qui, selon leur dire, créer des accidents musicaux, se réunissent encore une fois à L’Escalier ce soir. Oops Kitchen fait une musique qui rappelle un peu celle de l’Est européen avec des sonorités jazz et blues.

Ce soir à 17h à L’Escalier, 552 rue Sainte-Catherine Est

Antichambre d’Aurélie Pedron

Amélie Pedron a choisi de brouiller la ligne entre le corps et l’œuvre avec ce parcours d’une cinquantaine de minutes. Les spectateurs sont invités à porter des lunettes qui bloquent leur vue et à se promener à l’aide de leurs autres sens dans le parcours.

Ce soir à 19h à l’Agora de la danse, 1435 rue de Bleury #102

Puerto Rico : Treasure Island

Les films de la compagnie québécoise Passeport pour le monde sont maintenant disponibles sur Prime Video, anglais pour le moment. Ce documentaire de 76 minutes nous montre les trésors coloniaux de Puerto Rico. Cette île dans la mer des Caraïbes est un véritable petit paradis. La version en français sera disponible en 2020.

Disponible sur Prime Video depuis le 17 septembre

Tapioca, calme-toi !

Jessy Benjamin a fait paraître son tout premier album vendredi. Ce visage vous sonne une cloche? C’est normal, vous l’avez vu à Mixmania en 2002. L’auteur-compositeur-interprète a créé un opus de huit chansons aux sonorités pop et soul, avec des paroles accrocheuses et légères.

Sorti le 20 septembre

Étonnante évolution

Cet ouvrage jeunesse écrit par Anna Claybourne et illustré par Wesley Robins a de quoi parfaire les connaissances de nos enfants (et même les nôtres) avec son contenu fort pertinent sur l’évolution. Chaque étape de l’évolution y est décrite et des faits forts intéressants sont dévoilés, le tout à l’aide de magnifiques dessins.

Sorti en librairie le 11 septembre