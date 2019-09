Marche pour le climat : les universités suspendent leurs cours

De nombreux étudiants Montréal pourront se joindre à la marche pour le climat vendredi, puisque plusieurs universités ont décidé de suspendre les cours durant une partie de la journée.

L’Université de Montréal, HEC Montréal, l’Université de Concordia, et l’Université du Québec à Montréal ont en effet annulé leurs cours qui se tiennent en après-midi, alors que des milliers de personnes sont attendues dans les rues de la métropole.

Certaines associations étudiantes de l’UQAM avaient déjà voté en assemblée générale des journées complètes de grève pour participer au mouvement. C’est le cas, entre autres, des membres de l’Association facultaire étudiante des sciences humaines de l'UQAM (AFESH) et de l’Association facultaire étudiante de langues et communication (AFELC), qui seront en grève les 26 et 27 septembre.

L’Université McGill ne s’est toujours pas prononcée sur la possibilité d’annuler certains cours durant la journée.

La Commission scolaire de Montréal (CSDM) a aussi décrété une journée pédagogique pour ses étudiants, tout comme certains cégeps.