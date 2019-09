Pas raciste? Vraiment?

Et ils se sont fait photographier devant le Taj Mahal. En train de prier, les yeux fermés et les mains jointes.

Cette idée de porter des vêtements folkloriques pour s’attirer l’amour et le respect des Indiens n’était peut-être pas raciste.

« On va s’habiller comme ça parce que c’est comme ça que ces gens-là s’habillent... »

« On va se faire photographier en faisant du yoga, car ces gens-là passent leur temps à faire du yoga... »

Si ce n’est pas de la condescendance, je me demande ce que c’est !

On dirait un colon qui débarque chez les sauvages...

Et je vous rappelle que cela ne s’est pas passé lors d’un bal costumé ou un party d’Halloween.

Mais lors d’un voyage diplomatique tout ce qu’il y a de plus officiel. L’an dernier.

Selon le quotidien britannique The Telegraph, cet événement n’était pas une fête costumée, mais une soirée gala hyper chic.

Plus de 500 personnes ont participé à cette soirée. Toutes les femmes portaient une robe longue et tous les hommes portaient un smoking. Tous sauf... Justin, qui lui avait choisi de se déguiser, même si le carton d’invitation demandait aux convives de porter une tenue de gala.

Non seulement Justin Trudeau (qui avait 29 ans, et non 15) a-t-il pigé dans sa malle à costumes, mais il s’est barbouillé la face.