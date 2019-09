Pommes et sentiers au parc du Mont-Saint-Bruno

C’est au verger de ce parc national de la Montérégie que j’ai fait la découverte de la Ginger Gold, une pomme jaune, juteuse et sucrée. La période étant peut-être passée, ceux qui sont curieux de nouvelles variétés pourront toujours cueillir la Honeycrisp, puis la Golden Russet, au cours des prochaines semaines.

Mieux vaut tout de même vous informer avant le départ. Le verger a beau comprendre 8000 pommiers nains, les pommes partent vite !

Photo courtoisie, Sépaq-Mathieu Dupuis

Un verger distinct

De méconnu, le verger est devenu fort fréquenté. La localisation dans un parc national facile d’accès y est sans doute pour quelque chose.

Précisons qu’il s’agit d’un verger expérimental, géré par l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA).

Plusieurs méthodes ont été expérimentées pour réduire le plus possible l’usage des pesticides.

Parmi ces méthodes, mentionnons l’utilisation de filets, mais aussi de diffuseurs de phéromones, sous forme de colliers, créant une confusion sexuelle pour limiter la reproduction du carpocapse de la pomme. Résultat : de belles et bonnes pommes à cueillir.

Un chemin enchanteur

Vous pouvez prolonger votre excursion dans le parc en empruntant un sentier en forêt. Libre à vous d’opter pour le Sentier Seigneurial menant au Vieux-Moulin, à deux kilomètres de marche.

Photo courtoisie, Sépaq-Mathieu Dupuis

En fait, il s’agit plutôt d’un chemin. Aînés, petites familles et couples s’y côtoient. Les champs vallonneux bordés de boisés rendent le trajet enchanteur. Et ça l’est encore plus quand on arrive au Vieux-Moulin.

Datant du régime seigneurial, le bâtiment de pierre abrite un salon de thé chaleureux. Juste un peu plus loin sur le sentier se trouve le pont des trois arches. Avec les couleurs d’automne, c’est encore plus beau.

Photo courtoisie, Sépaq-Mathieu Dupuis

► En bref

Entrée au parc : 8,75 $ par adulte, gratuit pour les 17 ans et moins

8,75 $ par adulte, gratuit pour les 17 ans et moins Chiens : acceptés sur certains sentiers (si en laisse)

acceptés sur certains sentiers (si en laisse) Verger : 450 441-5160

450 441-5160 parcsquebec.com

