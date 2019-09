Pool de football : six joueurs à réclamer au ballottage

La troisième semaine d’activités de la NFL a encore une fois été palpitante, même si elle fut dommageable pour certains amateurs de pool de football.

Nous plaignons d’ailleurs ceux qui seront privés de l’excellent porteur de ballon des Giants de New York Saquon Barkley ou ceux qui croyaient vraiment qu’Antonio Brown serait un membre des Patriots de la Nouvelle-Angleterre pour le reste de la campagne.

Qu’à cela ne tienne, voici six footballeurs qui pourraient vous permettre de créer une surprise cette semaine dans votre pool.

Kyle Allen, quart-arrière

AFP

À son premier départ en 2019, Kyle Allen a livré une performance bien en haut des attentes avec quatre passes de touché et 261 verges de gains. Il a ainsi permis aux Panthers de savourer un premier triomphe cette saison. La formation de la Caroline a d’ailleurs annoncé que le quart-arrière Cam Newton ne sera pas en mesure de revenir au jeu lors de la quatrième semaine d’activités, ce qui signifie qu’Allen aura une nouvelle chance de se faire valoir.

Sterling Shepard, receveur de passes

AFP

Un peu comme chez les Panthers, les Giants de New York ont effectué un changement au poste de quart-arrière la semaine dernière et c’est le receveur Sterling Shepard qui en a le plus bénéficié. Avec Eli Manning aux commandes, l’athlète de 26 ans était utilisé régulièrement pour des passes de seulement cinq verges. À son premier match avec Daniel Jones, il a attrapé sept passes pour 100 verges et un touché. Shepard a également réussi un converti de deux points. Il pourrait bien être la cible favorite du nouveau pivot pour le reste de la campagne.

Phillip Dorsett II, receveur de passes

AFP

Après trois affrontements, Phillip Dorsett II semble être devenu une cible de choix pour Tom Brady dans la zone payante. Le receveur de passes des «Pats» a déjà trois majeurs en 2019, ce qui égalise son plus haut total en carrière. Avec le départ de Brown et une possible blessure de Julian Edelman, Dorsett devient très payant.

Darrel Williams, porteur de ballon

AFP

Lors de la troisième semaine, Darrel Williams a été utilisé pour la première fois par les Chiefs et il a bien fait avec 62 verges au sol et 47 verges par la voie aérienne. Le demi offensif a pu profiter de l’absence de Damien Williams et de la blessure de LeSean McCoy pour se faire valoir. Le joueur de deuxième année pourrait bien devenir le deuxième porteur des Chiefs plus tôt que tard. L’entraîneur-chef Andy Reid a d’ailleurs dit au réseau CBS qu’il «avait confiance en Williams».

Ronald Jones II, porteur de ballon

AFP

Il s’agit de la deuxième fois que Ronald Jones II se retrouve dans ce palmarès. Après une première semaine intéressante, le porteur n’a pratiquement pas été utilisé lors de la suivante. Une situation qui a changé à la troisième semaine, lui qui a récolté 80 verges en 14 courses. Il a aussi attrapé une passe pour 41 verges. Jones II n’aura pas à attendre trop longtemps avant d’être nommé porteur de ballon numéro 1.

Jason Witten, ailier rapproché

AFP

Les ailiers rapprochés qui récoltent beaucoup de points sont très rares et ne sont pratiquement jamais disponibles au ballottage. Jason Witten ne fait pas partie de cette catégorie, mais il a tout de même saisi deux passes de touché en trois matchs. Cette semaine, il n’a pas trouvé la zone des buts, mais a capté trois ballons pour 54 verges. Le vétéran de 37 ans pourrait combler un trou important dans la formation de plusieurs poolers.