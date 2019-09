Récifs en vue

Le gouvernement Legault soufflera bientôt une première bougie sur fond de lune de miel avec les Québécois.

La rentrée parlementaire s’est bien passée pour la CAQ. L’absence d’opposition bien structurée y est pour quelque chose et l’attention est dirigée vers les élections fédérales.

Pourtant, les stratèges du cabinet du premier ministre le savent mieux que quiconque, les premiers récifs pointent à l’horizon. Le capitaine est alerte, mais il n’est pas clair que l’équipage soit prêt.

Les bottines, les babines

Ça fait quelques mois que des doutes s’accumulent sur la ministre de la Sécurité publique. Ses rapports avec l’opposition, déjà difficiles, lors de l’adoption de la loi sur la nomination du patron de l’UPAC semblent destinés à devenir encore plus tendus, à la faveur de sa sélection. Ayant pollué sa propre atmosphère en traitant ses anciens employés d’incompétents, il manque à l’excellente communicatrice quelques aptitudes sociales pour atteindre ses objectifs.

On parlera beaucoup d’environnement cette semaine avec les mobilisations sur le climat. François Legault répète que le dossier est important pour lui, mais les bottines ne suivent pas les babines. La consigne des bouteilles de vin ne contentera personne. Comme dans beaucoup de dossiers, la CAQ parle, mais n’agit pas vraiment.

Les systèmes s’emballent

Et il y a les problèmes inhérents à la gouvernance qu’il faut anticiper : le prix attendu du 3e lien qui monte davantage chaque fois qu’on en parle, ou ces maternelles 4 ans dont personne ne veut vraiment.

Et les systèmes qui s’emballent sans qu’on s’en rende compte. 5000 fonctionnaires de plus et des cadres payés plus cher dans la fonction publique. Trois mille personnes de plus qui attendent une place en CHSLD. On perçoit que les seuls dossiers qui avancent rondement sont ceux placés sous l’attention directe du bureau du premier ministre.

Voilà qui devrait inquiéter un capitaine qui tient la barre, même sur une mer d’huile.