Roch Voisine lance l’extrait «Loin d’ici»

MONTRÉAL | Roch Voisine célèbre le dixième anniversaire de son projet Americana avec une tournée à venir en 2020 et un album-compilation qui sera en vente le 25 octobre, et dont un premier extrait, Loin d’ici, vient d’être dévoilé.

Le texte de la ballade country, une discussion entre un père et ses fils, s’adresse aux deux garçons de Roch Voisine, qui entrent dans l’adolescence.

Il s’agira d’une des trois pièces originales de l’opus Americana – L’album anniversaire 10 ans. Celui-ci regroupera une sélection de titres puisés sur les trois disques Americana, parus en 2010 et 2011, et écoulés à plus d’un demi-million d’exemplaires à l’époque. Roch Voisine y revisitait des airs d’artistes américains l’ayant marqué, de Willie Nelson à Kenny Rogers, en passant par Elvis Presley et Roy Orbinson, entre autres. Les spectacles du même titre avaient attiré plus de 250 000 personnes.

Quant à la tournée anniversaire «Americana», elle se mettra en branle en avril 2020. Une dizaine de dates figurent déjà à l’itinéraire de Roch Voisine.