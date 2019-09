Roku met à jour sa gamme de produits et de chaînes tout en réduisant ses prix

À l’occasion d’une entrevue avec les gens de Roku, j’ai eu l’occasion de voir de près les trois boîtiers ou lecteurs dédiés au marché canadien, les modèles Express, Premiere et Streaming Stick+.

Et comme tout nouveau produit qui évolue, ils sont plus compacts, plus puissants grâce au processeur quatre cœurs comme sur le modèle Premiere.

Comme pour le modèle Ultra que je possède, ces lecteurs sont très simples d’utilisation. Seul regret, la disparition sur notre marché du seul modèle filaire doté d’une connexion Ethernet qui évite le recours au sans fil WiFi – lequel demeure cependant disponible aux États-Unis.

Plus important encore, Roku annonce de nouvelles chaînes sur sa plateforme auxquelles on peut s’abonner.

Nouvelles chaînes et du direct aussi!

Ce paragraphe du communiqué résume bien les nouveautés en ligne. «Tous les appareils Roku de diffusion en continu au Canada disposent d’un accès à des milliers de services streaming gratuits et payants, dont Netflix, Prime Video, The Roku Channel, DAZN, Global TV, CBS All Access, Acorn TV, hayu, Britbox, VMedia et plusieurs autres».

Près de 14 chaînes, toutes anglophones, comme Law & Crime, Now This, TMZ, Pet Collective, etc. Vous ouvrez une chaîne et voyez l’émission en cours.

Exactement comme c’est le cas des chaînes classiques que vous regardez avec vos décodeurs Vidéotron ou satellites ExpressVu, sauf qu’elles transitent par Internet.

De plus, les lecteurs et les téléviseurs Roku peuvent être utilisés avec l’application mobile gratuite Roku, sur iOS et Android, pour profiter de l’écoute privée et de la recherche vocale.

Croissance du streaming plus forte que prévu

Considérant le nombre de téléviseurs dans le monde, le potentiel de les connecter aux services télé par Internet est immense.

Une étude parue sur Yahoo Finance et réalisée par Cord Cutting plus tôt cette année prédit qu’au moins 60 millions de foyers équipés d’un téléviseur devraient accéder à la vidéo exclusivement par streaming dans les cinq prochaines années.

Si cela se produit, pour la première fois, leur nombre dépassera les téléspectateurs traditionnels de la télévision par câble et satellite.

Bourse

Par contre, la concurrence s’intensifie avec des géants aussi puissants que Google, La sortie de l’appareil Portal TV de Facebook, par exemple, a déjà fait perdre 14% au titre Roku.

Les prix