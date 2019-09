Vente de garage: 150 393$ pour la Fondation Véro & Louis

MONTRÉAL | La quatrième Vente de garage des artistes de la Fondation Véro & Louis, tenue samedi dernier, le 21 septembre, a permis d’amasser un montant de 150 393$.

Plus de 3500 visiteurs ont mis le pied à l’événement, déployé sur l’esplanade de la Place Charles-Le Moyne, à Longueuil, et où étaient en vente des objets ayant appartenu à une cinquantaine d’artistes québécois.

Michel Charette, Marina Orsini, Mathieu Baron, 2 Frères et, bien sûr, Véronique Cloutier et Louis Morissette, et leurs enfants étaient présents.

Tant au niveau de l’achalandage que de la somme recueillie, grâce aux items achetés sur place et à l’encan virtuel, cette quatrième Vente de garage des artistes a battu des records pour la Fondation Véro & Louis, qui se dédie à construire des maisons capables d’accueillir des adultes de 21 ans et plus aux prises avec un trouble du spectre de l’autisme.

L’inauguration de la première maison Véro & Louis, à Varennes, est prévue pour 2020.