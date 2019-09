HUBERT, Marcel



À Montréal, le 20 septembre 2019, à l'âge de 97 ans, est décédé monsieur Marcel Hubert, époux de madame Lucille Lafleur.Il laisse dans le deuil ses fils Pierre (Debbie) et Marc (Carmen), ses petits-enfants Michel, Jonathan, Stéphanie, Chantale, Geneviève, Catherine et Matthieu, ses arrière-petits-enfants Noah, Théo, Florence, sa belle-soeur Carmen ainsi que nombreux autres parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du 3ième étage Sud du CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci pour la qualité des soins au cours des quatre dernières années.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gracia (Notre-Dame-de-la-Merci).La famille accueillera parents et amis samedi le 28 septembre de 9h30 à 12h au Complexe funéraire Urgel Bourgie /Athos au 3955 chemin de la Côte-de-Liesse à St-Laurent.Une cérémonie religieuse suivra à la chapelle du complexe à 12h.