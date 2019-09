HAMEL, Jean



À Laval, le 19 septembre, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Jean Hamel, époux de feu Jacqueline Chamberland et père de feu Daniel.Il laisse dans le deuil ses enfants Richard (Manon), Francine (Bruno) et Benoit (Mélanie), ses petits-enfants Andréanne (Carl) Antoine (Maxime), Jean-Christophe, Philippe, Laurence (William) et Mélissa, son frère Robert (Madeleine), ses neveux et nièces, parents et amis.Il sera exposé au complexe :le vendredi 27 septembre de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que samedi dès 9h. Les funérailles seront célébrées en l'église St-Sylvain, 750 boul. St-Sylvain, Laval, le samedi 28 septembre à 11h.