5 marques mode lancées par des influenceurs québécois

Au Québec, ces gens hyper populaires sur le web que l’on appelle les influenceurs ont définitivement la cote auprès de leurs milliers d’abonnés. De YouTube à Instagram, ces têtes d’affiche du cyberespace sont des passionnés de maquillage, de bouffe, de voyage ou encore de mode! Plusieurs d’entre eux se sont découvert une fibre entrepreneuriale et se sont lancés dans le monde des affaires. Voici cinq marques de mode en ligne fondées par des influenceuses québécoises.

Photo Courtoisie

1. La griffe Incluses 2 par les jumelles Stratis (Cumulatif de 48 000 abonnés Instagram)

Les jumelles Carolane et Josiane Stratis, devenues populaires grâce à leurs blogues Ton petit look et TPL Moms, ont changé leur fusil d’épaule cette année. Les sœurs ont mis une pause à leur aventure rédactionnelle, pour se consacrer entièrement au lancement de leur deuxième collection de la griffe Incluses. En collaboration avec leur grand ami Xavier Laruelle, elles ont créé cette année cinq nouveaux morceaux, qui ne comportent rien de noir : chemise, robe, veste, pantalon et jupe. On aura deviné que le nom « Incluses », veut aussi dire que la marque est inclusive! La griffe s’adresse aux personnes de toutes tailles (de la taille XS à la taille 4XL). Énorme coup de cœur pour la chemise cache-cœur en satin rose poudre.

*Bientôt disponible au www.incluses.com à partir de 125$

Photo Courtoisie

2. Les vêtements de Womance par Andréanne Marquis (138 000 abonnés Instagram)

J’ai toujours adoré Womance et sa fondatrice Andréanne Marquis. Je dois dire que ses vêtements hyper féminins collent à ma peau de jeune femme urbaine, qui recherche la tendance, tout comme le confort. Fondée en 2015, la boutique en ligne de Québec veut répondre aux besoins de toutes les femmes : des carriéristes à l’athlète, en passant par la nouvelle maman. Womance propose un large éventail de vêtements qui conviennent à toutes les occasions : des camisoles aux manteaux. Cet automne, on craque pour les tricots longs en maille, pour mieux s’emmitoufler lors des journées plus froides!

* Disponible au www.womance.ca à partir de 14,99 $

Photo Courtoisie

3. Les maillots Hoaka Swimwear par Elisabeth Rioux (1,8 million d’abonnés Instagram)

Pour plusieurs, l’influenceuse Elisabeth Rioux est l’incarnation même du sexe symbole des médias sociaux. C’est que la jeune femme d’affaires, suivie par près de deux millions d’abonnés, se fait photographier en maillot de bain sur toutes les plages du monde, laissant entrevoir son corps de rêve. J’aime particulièrement les bas de bikini de cette griffe, à la renommée internationale, qui disposent de plusieurs modèles pour les courbes voluptueuses. Des maillots pour hommes sont également disponibles. Les bikinis de haute qualité sont fabriqués à partir de néoprène.

*Disponible à www.hoakaswimwear.com à partir de 25$

Photo Courtoisie

4. Les sous-vêtements colorés Pop Underwear par Jessika Denommée et Vahiné Lefebvre (169 000 abonnés Instagram)

Bien qu’elle ait fait ses premiers pas dans l’industrie de la musique, la flamboyante Jessika Denommée, ex-candidate de l’émission Occupation Double, s’est lancée dans le monde de la mode en collaboration avec son amie Vahiné Lefebvre. Le duo a présenté, l’été dernier, sa nouvelle marque de sous-vêtements, conçue à partir de fibres de bambou, aux propriétés hypoallergènes et antibactériennes. Avec des imprimés uniques, comme des requins, des hot-dogs ou encore des cafés, ces pièces plairont aux jeunes femmes de toutes les tailles, cherchant confort et couleurs vibrantes. Perso, j’adore le modèle g-string taille haute High on Life, qui rappelle les culottes des années 80!

*Disponible sur le web au https://popunderwear.ca à 55$ pour l’ensemble

5. La ligne de bijoux Treasure Box par Sarah-Jeanne Labrosse (371 000 abonnés Instagram)

Comédienne, passionnée de rénovations, égérie beauté de Lise Watier et de l’émission Révolution, Sarah-Jeanne Labrosse nous inspire par sa polyvalence! La jeune femme s’est associée avec la boutique Le Manoir à Montréal pour lancer dimanche dernier, sa nouvelle collection de bijoux Treasure Box. Minimalistes et contemporains, ses ornements sont composés de bagues, de boucles d’oreille et de chaînes, en or ou en argent. On aime les prix accessibles à tous, qui nous permettent de porter du bling bling de qualité, sans nous ruiner!

*Disponible à la boutique Le Manoir (15 rue Sainte-Catherine Est, Montréal) à partir de 30$