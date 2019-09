GERMAIN, Paul



Paisiblement, le vendredi 20 septembre 2019, à l'âge de 92 ans, est décédé Paul Germain.Il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Anja), Danielle et Lyse, ses soeurs Jeanne, Françoise, Fernande (Gilles), ses petits-enfants Patrice, Frédéric (Stéphanie), Vincent, feu Sébastien, Karoline (Whitney) et son arrière-petite-fille Hémi ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 27 septembre 2019 à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 20h30 en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à l'Institut de cardiologie de Montréal seraient appréciés.