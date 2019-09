MARTEL, Mariette



De Saint-Eustache, le mercredi 18 septembre 2019 à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Mariette Martel-Thivierge, épouse de feu M. Ronald Thivierge.Elle laisse dans le deuil ses filles Christiane, Micheline, Linda et Lyne, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son frère Reynald, sa soeur France, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:146, RUE ST-LOUIS, ST-EUSTACHEle samedi 28 septembre 2019 de 19h à 22h et le dimanche 29 septembre dès 9h30. Une liturgie de la Parole sera célébrée en son nom à la chapelle du même endroit dimanche le 29 septembre à 11h30.