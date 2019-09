Céline à Québec

En fin de semaine dernière, j’ai assisté au spectacle de Céline Dion au magnifique Centre Vidéotron à Québec. Je vais vous exprimer mes pensées à titre d’admirateur de Céline et non pas en tant que chroniqueur de spectacles. J’ai découvert une Céline étincelante, qui a dépassé toutes mes attentes. Elle a encore trouvé le moyen de surpasser tout ce que je connaissais d’elle sur une scène. Au début, elle s’exprime en disant qu’elle croyait que René Angélil aimerait le spectacle et le travail accompli par toute l’équipe de production. J’entends la voix de René Angélil lui dire : « Pas de problème championne, le spectacle est incroyable ! »

Photos d'archives, Didier Debusschère, Pascale Vallée