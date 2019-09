Communauto : nouveau fleuron du Québec inc.

Dans le parcours de l’entreprise québécoise d’autopartage Communauto, qui fêtait hier ses 25 ans, remarquez quelque chose de saugrenu : son succès s’est seulement cristallisé dans l’esprit du public lorsque de puissants concurrents étrangers sont venus jouer sur son terrain. Maintenant, on prend Communauto très au sérieux! C’est un fleuron montant du Québec inc.! Mais avant cela, bof... C’était de l’idéalisme, du pelletage de nuages.

Communauto doit beaucoup à ses concurrents parce que ceux-ci ont validé, popularisé, normalisé, son concept de base : l’autopartage. Ils ont fini par faire comprendre à tout le monde ce que le pionnier québécois s’acharnait à expliquer depuis 1994.

Un peu comme il a fallu que Paris «adoube» Félix Leclerc comme grand artiste pour que le Québec daigne enfin le respecter, seule une mode venue de Californie a pu convertir nos décideurs aux bienfaits de l’autopartage.

Esprits bouchés

À ses débuts, si Communauto disait : «On veut offrir de l’autopartage dans la métropole», un écologiste anti-voiture typique du début des années 2000 rétorquait quelque chose comme : «Il ne faut pas nous prendre pour des valises! On veut moins d’autos, pas davantage!» Plusieurs angoissaient à l’idée que ces véhicules partagés «mangeraient» des espaces de stationnement... déjà qu’on en manquait! S’il fallait en plus en consacrer à des Communauto!

Quand c’était seulement la compagnie québécoise qui prêchait, on doutait; mais avec des géants mondiaux comme car2go dans le portrait, on y croit! Lorsque Communauto répétait qu’en diminuant le nombre de véhicules nécessaires pour les besoins d’une même population, on libérerait des espaces de stationnement, on fronçait les sourcils. Maintenant que ces arguments sont devenus des clichés portés par des multinationales, les oreilles politiques se sont débouchées.

L’avenir devant soi

À la différence des humains qui vieillissent en ligne droite, les compagnies qui perdurent et qui s’aguerrissent comme Communauto donnent l’impression de rajeunir à vue d’œil. À peine finie depuis quelques années, l’époque des petites fiches papier carbone à remplir au crayon lors de la location semble déjà préhistorique! La transmission électronique automatique des données du voyage nous dispense désormais de cette petite corvée de paperasse.

Vous aurez deviné qu’en ce qui a trait à l’avenir de Communauto, je fais partie des optimistes. Quoiqu’inquiet de nature, je vois déjà se profiler le spectre nationalement humiliant d’une vente de Communauto à des intérêts étrangers!