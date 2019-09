PROULX, Joseph André



À Montréal, le dimanche 22 septembre, à l'âge de 95 ans, est décédé Joseph André Proulx, veuf de Jeannine Heppell, père de feu Rémi, feu Christian et feu Bernadette.Il laisse dans le deuil ses enfants Claude, Noëlline, Marie-Blanche (Robert), Johanne (Troy), Sylvie (Giuseppe) et Jean-Pierre (Jeanne), tous ses dix petits-enfants et sept arrière-petits-enfants, son frère Clovis, sa soeur Desneiges, sa compagne Jeannine Boisvert, ses neveux et nièces, autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées en l'église Notre-Dame-du-Saint-Rosaire (805, Villeray, Montréal, Qc) le mercredi 25 septembre à 15h. Par la suite, la famille recevra les condoléances au complexe :le mercredi 25 septembre de 18h à 22h.