Des nouvelles de la Maison Monbourquette

La Maison et la Fondation Monbourquette tiennent à vous remercier pour votre mention de la disponibilité de la ligne 1 888 LE DEUIL dans votre Courrier du samedi 13 juillet dernier. À titre d’information, nous aimerions vous mentionner que plusieurs ressources sont encore offertes aux personnes endeuillées via le site web de la Fondation Monbourquette :

Une liste des différentes ressources d’aide et de soutien (gratuites ou à prix modique) qui sont disponibles dans la grande région de Montréal : https://www.fondationmonbourquette.com/ressources Un répertoire de différentes ressources en suivi de deuil au Québec, sous la forme d’une base de données interactive, qui peut être consultée en ligne : https://www.fondationmonbourquette.com/repertoire-provincial La page Facebook de la Fondation Monbourquette qui offre chaque semaine des textes et différentes références sur le sujet du deuil : https://www.facebook.com/fondationmonbourquette/.

Nous allons également ajouter d’autres ressources (ex. liste de livres sur le deuil) sur le site web de la Fondation Monbourquette dans les semaines à venir.

Malgré la fermeture de certains de nos services, nous poursuivons activement notre mission auprès des personnes endeuillées via la Fondation Monbourquette, notamment avec la création de la Chaire Jean-Monbourquette sur le soutien social des personnes endeuillées à l’Université de Montréal. Tout en assurant la pérennité de l’œuvre de Jean Monbourquette, la mise sur pied de cette nouvelle Chaire d’enseignement et de recherche bénéficie non seulement à davantage d’endeuillés, mais aussi à toute la collectivité.

Natalie Ann Godbout, Responsable-Administration et Communication

Merci, par votre mise au point, de rassurer les lectrices et lecteurs ainsi que moi-même sur la perpétuation de votre mission, en dépit de la fermeture de vos locaux de Montréal et des services qui y étaient offerts.