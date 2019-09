Deux ex-officiers de l’UPAC défendent leur travail dans l’enquête sur les fuites de renseignements dans les médias

Se plaignant d’atteinte à leur réputation, un couple d’ex-officiers de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) se défend d’avoir fait déraper une enquête sur des fuites de renseignements policiers dans les médias.

Accompagnés de leur avocat Guy Bertrand, la lieutenante Caroline Grenier-Lafontaine et son conjoint, l’inspecteur André Boulanger, menacent de poursuivre les médias de Québecor, dont fait partie Le Journal, et Cogeco pour une somme de près de 8 millions $.

Une enquête du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) est en cours pour faire la lumière sur les procédures utilisées par l’UPAC pour découvrir qui avait coulé ses renseignements policiers, dans le cadre d’une enquête baptisée projet A.

Me Bertrand a soutenu mardi que ses deux clients ont procédé avec professionnalisme et «dans les règles de l’art» dans l’exercice de leurs fonctions pour projet A.

«C’est des doués qu’on a sacrifiés», a-t-il dit en reprochant aux médias la publication d’informations à leur sujet.

Cancer

Bien que des documents du ministère de la Sécurité publique indiquent que Mme Grenier-Lafontaine est soupçonnée d’avoir faussement orientée l’enquête sur les fuites et d’avoir intercepté illégalement des communications privées, la policière a nié en bloc.

«Je n’ai rien à me reprocher, pas du tout. Ça a été fait selon les lois, selon les procédures qu’on connaît.»

M. Boulanger a également nié être à l’origine du départ du directeur général de la Sûreté du Québec, Martin Prudhomme, à la suite de ses déclarations au BEI.

L’ex-directeur des opérations de l’UPAC, maintenant en congé de maladie, a défendu son travail dans Projet A.

«Ce projet a été mené avec professionnalisme avec le souci d’enrayer un cancer qui se propageait et que je savais pertinemment, et là on le vit, que des procédures judiciaires seraient torpillées par ces fuites.»

Hasard

M. Boulanger a défendu la décision de mandater des policiers de l’UPAC pour enquêter sur leurs propres collègues dans projet A, une approche dont le commissaire intérimaire du corps policier Frédérick Gaudreau, s’est dissocié il y a quelques mois.

L’ex-directeur des opérations a également estimé que sa conjointe, Mme Grenier-Lafontaine, n’avait pas été favorisée lorsqu’elle a été promue au grade de lieutenante à l’UPAC, alors qu’il en était lui-même un des principaux dirigeants.

Finalement, M. Boulanger a plaidé qu’il avait intercepté «par hasard» le député Guy Ouellette, au terme d’une poursuite sur l’autoroute.

M. Ouellette a été le principal suspect de l’UPAC dans projet A. Il n’a encore jamais accusé à ce jour.

Enquête

Me Bertrand a réclamé une commission d’enquête ou parlementaire pour faire la lumière dans ce dossier des fuites. Une lettre a d’ailleurs été écrite à ce sujet au premier ministre François Legault.

Il y a quelques jours, la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault avait déjà rejeté une demande semblable de sa part.