Elles ont craqué pour un joueur de hockey

À l’aube de la nouvelle saison de la Ligue nationale de hockey (LNH), certaines épouses et anciennes amoureuses démontreront un intérêt particulier pour ce qui se passera sur la glace. Outre Maripier Morin, qui a récemment mis fin à son histoire de 10 ans avec l’attaquant Brandon Prust, plusieurs dames ont succombé au charme d’un joueur de la LNH. En voici sept.

Catherine Laflamme

À l’instar de Maripier Morin, Catherine Laflamme a goûté à l’univers d’«Occupation double» avant de rencontrer celui qui allait devenir l’homme de sa vie. Candidate de la téléréalité en 2007, la jeune femme est tombée amoureuse de Kristopher Letang, défenseur étoile des Penguins de Pittsburgh et triple champion de la Coupe Stanley. Les deux Québécois ont uni leur destinée à l’été 2015, à la Basilique Notre-Dame, dans le Vieux-Port de Montréal. Trois ans plus tôt, le couple a donné naissance à un garçon prénommé Alexander. En juillet 2018, leur petite famille s’est élargie avec l’arrivée de Victoria qui est venue mettre un baume sur le chagrin d’une fausse couche, après 13 semaines de grossesse, en juin 2016.

Caroline Portelance

Au début des années 2000, le visage de Caroline Portelance est apparu à maintes reprises à la télé, notamment dans des publicités, mais aussi grâce à un petit rôle de la comédie «Le petit monde de Laura Cadieux». Elle a aussi pris part au tournage de films québécois comme «Les dangereux» et «Maman Last Call». Mais à Tampa Bay, elle est connue en raison de ses amours, elle qui a épousé, en 2011, le joueur de hockey québécois Vincent Lecavalier, dont les plus belles années ont été celles avec le Lightning. Elle et le gagnant de la Coupe Stanley ont donné naissance à trois enfants: Victoria, Gabriel et Amélia.

Marie-Christine Lavoie

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Avant de partager des moments intimes avec Jean-Marc Couture, gagnant du concours «Star Académie» en 2012, la designer québécoise Marie-Christine Lavoie en pinçait pour Mathieu Dandenault, ancien défenseur de la LNH. Ce dernier a porté les couleurs du Canadien de Montréal pendant plusieurs années après avoir joué pour les Red Wings de Detroit. L'histoire d'amour entre l'animatrice et le sportif a donné lieu à un mariage et a permis la naissance d'une fille prénommée Amélia, aujourd'hui adolescente. C'est en 2014 que le conte de fées a officiellement pris fin alors que la rupture a été annoncée dans les médias.

Elisha Cuthbert

AFP



Ancien mannequin, l’actrice canadienne Elisha Cuthbert est grandement familière avec le monde du hockey, car sa mère et son jeune frère ont intégré des équipes au Canada. Celle qu’on a pu voir dans la comédie «Goon: le dernier des durs à cuire» prend ce sport très à cœur pour une autre raison: elle est mariée au défenseur Dion Phaneuf. Son idylle avec l’ancien trouble-fête Sean Avery terminée en 2008, elle s’est aussitôt tournée vers celui qui a porté les couleurs des Flames de Calgary, des Maple Leafs de Toronto, des Sénateurs d’Ottawa et des Kings de Los Angeles. En 2013, ils ont convolé en justes noces. Ils ont accueilli leur fille Zaphire quatre ans plus tard.

Carrie Underwood

AFP

Il y a de ces femmes qui vivent intensément les moments importants avec leur époux sportif. La star country-pop Carrie Underwood est de celles-là. Il ne fallait que la regarder quelques secondes, alors qu’elle fixait la patinoire lors d’un match éliminatoire des Predators de Nashville, en plein amphithéâtre, pour prendre conscience qu’elle ne faisait qu’un avec son amoureux, le Canadien Mike Fisher, retraité depuis peu. Leur romance a officiellement commencé la veille du jour de l’An, à New York, alors qu’ils ont échangé leur premier baiser à Times Square. Depuis 2010, la chanteuse et l’athlète sont mariés. Ils sont maintenant les parents de deux garçons.

Lindsey Vonn

AFP

Lorsque deux athlètes de haut niveau se rencontrent, ça peut faire des flammèches. Parlez-en à Lindsey Vonn et P.K. Subban qui vivent leur amour au grand jour, soit devant les médias, depuis l'an dernier. La célèbre skieuse olympique américaine a été séduite par l'extravagant défenseur quand il se sont rencontrés durant la période des Fêtes en 2017. Après un passage remarqué de plusieurs saisons avec le Canadien de Montréal, le joueur étoile portait alors les couleurs des Predators de Nashville. Cet été, les choses ont doublement changé, car non seulement Lindsey Vonn doit encourager les Devils du New Jersey – P.K. Subban étant maintenant membre de la brigade défensive du club –, mais elle est aussi fiancée!

Lucie Vondrackova

Photo courtoisie

Alors qu'on s'intéressait aux amours tumultueuses de l'ancien attaquant du Canadien de Montréal Tomas Plekanec, sa femme, la chanteuse Lucie Vondrackova, tentait de percer dans le merveilleux monde du cinéma avec la comédie «The Perfect Kiss», sortie au Québec à la fin de novembre 2018. Mariés et parents de deux enfants, le hockeyeur et l'artiste tchèques ont par contre dû se rendre à l'évidence que les choses avaient changé entre eux, si bien qu'ils se sont séparés l'an dernier. Évoluant depuis quelques saisons dans sa République tchèque natale, Tomas Plekanec partage sa vie avec l'ancienne joueuse de tennis Lucie Safarova, enceinte de leur premier enfant.