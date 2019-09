Entre Joe Biden et la Maison-Blanche, des épreuves familiales en série

WASHINGTON | Les drames personnels ont jalonné la vie et façonné l’image publique du favori de la course à l’investiture démocrate pour la prochaine présidentielle américaine, Joe Biden, qui voit aujourd’hui les affaires d’un fils imprévisible utilisées pour lui nuire.

En première position pour battre Donald Trump en 2020, Joe Biden, 76 ans, a par le passé été marqué par la mort de sa première femme et de deux de ses enfants.

« J’ai prêté serment comme sénateur à côté d’un lit d’hôpital », a rappelé Joe Biden dans un clip de campagne consacré à ses positions en matière de couverture médicale.

Il y raconte comment, en décembre 1972 un mois après son élection au Sénat des États-Unis à tout juste 30 ans, il a perdu sa femme Neilia et leur petite fille Naomi dans un accident de voiture. Blessés, leurs fils Beau, 4 ans, et Hunter, 2 ans, sont restés longtemps hospitalisés et c’est à leur chevet qu’il a été investi comme membre du Congrès.

Soutenu par sa famille, Joe Biden a surmonté cette épreuve et s’est remarié en 1977 avec une professeure de lycée, Jill Jacobs avec qui il a eu une nouvelle fille, Ashley. Trente ans plus tard, Barack Obama le choisit comme co-listier et ensemble, ils entrent à la Maison-Blanche en 2008.

Mais une nouvelle tragédie le frappe en 2015, quand son aîné Beau, devenu brillant procureur général du Delaware, est emporté par un cancer au cerveau.

Joe Biden, qui caressait l’idée de se lancer dans la course présidentielle, avait alors renoncé, expliquant que sa famille n’était « pas prête » à affronter la violence d’une campagne.

Avait-il son fils cadet Hunter en tête ?

« Vivre avec »

Celui-ci a révélé publiquement en juillet qu’il luttait depuis des années contre une dépendance à l’alcool et à la drogue. « Vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Vous apprenez à vivre avec », a-t-il confié au magazine New Yorker, en expliquant avoir vécu un passage particulièrement difficile après la mort de son frère.

Cherchant le réconfort, Hunter Biden s’est un temps mis en couple avec la veuve de Beau, ce qui a précipité son divorce avec la mère de ses trois enfants.

Mais ce sont ses affaires financières, et non pas ses aventures privées, qui se retrouvent aujourd’hui au centre de toutes les attentions.

Hunter Biden, avocat et lobbyiste, s’est lancé dans la finance dans les années 2000 avec un succès mitigé et s’est aventuré à partir de 2008 en Chine et en Ukraine. Dans ce pays gangrené par la corruption, il a siégé à partir de 2014 au conseil d’administration du groupe gazier Burisma.

Au même moment, son père, en tant que vice-président, faisait pression avec l’Union européenne ou encore le FMI pour obtenir la démission du procureur général ukrainien, accusé de fermer les yeux sur les pots-de-vin, abus de biens sociaux ou autres malversations courantes dans son pays.

« Dépasse les bornes »

Depuis plusieurs mois, Donald Trump et son entourage accusent, sans apporter aucune preuve, Joe Biden d’avoir en fait voulu protéger les intérêts de son fils. « Joe Biden a empêché un procureur rigoureux d’enquêter sur l’entreprise de son fils », a-t-il encore tweeté dimanche.

Exposé par un mystérieux lanceur d’alerte, le président républicain a reconnu ce week-end avoir évoqué le sujet avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, mais a nié avoir exercé des pressions pour le forcer à ouvrir une enquête sur Hunter Biden.

Ce qui n’empêche pas l’opposition démocrate de soupçonner Donald Trump d’avoir utilisé comme levier une aide militaire destinée à Kiev, et qui est restée bloquée pendant plusieurs semaines.

« Tout ceci apparaît comme un énorme abus de pouvoir », a estimé Joe Biden en campagne dimanche dans l’Iowa. « Je sais à qui j’ai affaire », a-t-il poursuivi: « dès qu’il sent son pouvoir menacé, il ne recule devant rien ». « Mais là, il dépasse les bornes », a ajouté le vétéran de la politique, visiblement en colère.