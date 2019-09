Grand parc de l'Ouest: Cap-Nature réplique avec une poursuite de 178 millions $

MONTRÉAL – Les promoteurs derrière le projet immobilier Cap-Nature, bloqué par la création annoncée par Montréal du «Grand parc de l'Ouest», ont répliqué avec une poursuite réclamant des dédommagements dépassant les 178 millions $.

Dans la poursuite déposée vendredi dernier contre la Ville de Montréal, la mairesse Valérie Plante, Projet Montréal et l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, les promoteurs Développement Pierrefonds, Les Immeubles l'Équerre et Quartier de l'Ouest de l'île dénoncent «un stratagème mis en place [par la Ville] pour frustrer de façon abusive, illicite et de mauvaise foi les droits des promoteurs».

L'annonce, le 8 août dernier, de la création du plus vaste parc urbain au Canada sur un territoire de 32 km carrés dans Pierrefonds-Ouest a mis un frein aux efforts des promoteurs du projet Cap-Nature, qui envisageaient depuis 14 ans la construction de 5500 logements sur des terrains qui se retrouveront dans le parc.

Compensation

Les entreprises avaient répliqué en envoyant une mise en demeure contre la Ville la semaine suivante. Cette manœuvre n'avait pas surpris la mairesse Plante, qui avait reconnu qu'elle s'y attendait.

Ils réclament désormais un dédommagement de 160 millions $ pour compenser la «juste valeur» des terrains qui se retrouvent dans le parc, ainsi que près de 11 millions $ pour des lots qu'ils avaient cédé à l'organisme environnemental Canards Illimités «sous fausses promesses et faux prétextes que le projet sera réalisé».

D'autres montants, par exemple pour compenser les taxes municipales et scolaires payées sur les terrains des promoteurs ou en guise de dommages punitifs, font passer le total de la poursuite à un peu plus de 178 millions $.

Fausses nouvelles

Les promoteurs de Cap-Nature allèguent que la Ville et la mairesse Plante ont diffusé de fausses informations dans les médias, par exemple en affirmant que le projet se trouvait en territoire inondable, afin de «ternir intentionnellement la réputation des promoteurs [...] en soulevant la grogne publique afin de frustrer intentionnellement la réalisation du projet et affecter la valeur des terrains», peut-on lire dans la poursuite.

Le montant réclamé en dédommagements dépasse amplement celui prévu par l'administration Plante pour aménager le parc, la mairie ayant évalué son projet à 125 millions $. Le gouvernement fédéral avait annoncé un investissement de 50 millions $ pour le Grand parc de l'Ouest à la mi-août.

Le Cabinet de la mairesse a refusé de commenter la poursuite, le dossier se trouvant devant les tribunaux. Toutefois, la Ville compte toujours «aller de l'avant avec ce projet porteur» malgré tout, a assuré la porte-parole Geneviève Jutras.

Le futur parc doit permettre de relier les parcs-nature de l'Anse-à-l'Orme, du Bois-de-L’île-Bizard, du Cap-Saint-Jacques et des Rapides-du-Cheval-Blanc, ainsi que le parc agricole du Bois-de-la-Roche, d'ici 2030.