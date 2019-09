Je sors, je reste

Coup de cœur

CINÉMA

Soirée d’ouverture du Festival International du Film Black de Montréal

C’est ce soir que la 15e édition du Festival International du Film Black lance son coup d’envoi, pour présenter encore une fois le talent des artisans du milieu du cinéma black. Pour la soirée d’ouverture, le film dramatique Harriet sera diffusé en grande première et un hommage sera rendu à deux grands réalisateurs : la franco-caribéenne Euzhan Palcy et le légendaire Jean-Claude Lord. Jusqu’au 29 septembre prochain, le FIFBM, fondé par Fabienne Colas, présente des ateliers, des causeries et plusieurs longs et courts métrages provenant du Canada, de l’Afrique, des États-Unis et de la France.

*Ce soir à 19h au Cinéma Impérial, 1430 rue de Bleury

Je sors

HUMOUR

Jusqu’ici tout va bien de Julien Lacroix

Après plusieurs projets à la télévision, au web et au cinéma, l’humoriste Julien Lacroix monte sur les planches pour la première médiatique montréalaise de son spectacle solo Jusqu’ici tout va bien, qui tourne en rodage depuis un an. Avec une mise en scène signée par Marie-Christine Lachance et des textes livrés par Olivier Thivierge, le jeune homme comique de 26 ans abordera avec humour le l’immaturité de sa personnalité d’homme-enfant. Avec des blagues bien grinçantes et sa voix juvénile, le touche-à-tout risque de frapper fort avec ce spectacle.

*Ce soir à 20h au Monument-National, 1182 boulevard Saint-Laurent

ARTS

Nuits

Inspirée des récits imaginaires et nocturnes d’auteurs québécois prolifiques tels que Simon Boulerice, Éric Dupont, Dominique Demers et Heather O’Neill, la nouvelle exposition Nuits vous invite à découvrir quatre univers valsant entre la fiction et la réalité. Les amoureux de la culture pourront s’immiscer dans une expérience immersive, grâce aux stations d’écoute. Les visiteurs pourront donc explorer la nuit céleste avec Éric Dupont, affronter la peur du noir avec Dominique Demers, arpenter la nuit urbaine avec Heather O’Neill et vivre une nuit intime avec Simon Boulerice.

*Aujourd’hui dès 11h au Musée Stewart, 20 chemin du Tour de l'isle

CIRQUE

Un Poyo Rojo

Qui sera couronné le mâle alpha? C’est ce qu’on s’apprête à découvrir dans la production argentine Un Poyo Rojo, présentée à Montréal Complètement Cirque, où l’on retrouvera les deux interprètes Alfonso Baron et Luciano Rosso. Dans une prestation complètement loufoque et haute en couleur, le duo masculin abordera sur scène les enjeux du jeu de la séduction et de la rivalité masculine, comme le font des coqs dans un vestiaire! Danse, humour et acrobatie sont au rendez-vous.

*Ce soir à 20h au Théâtre Centaur, 453 rue Saint-François-Xavier

THÉÂTRE

L’Énéide

Le dramaturge Olivier Kemeid nous plonge dans la grande épopée d’Énée, qui fuit son pays pour sa survie. Inspirée de l’histoire de son grand-père, qui a quitté l’Égypte, la pièce permet de suivre le récit d’un père et de son enfant qui s’échappent d’une ville emprisonnée par les flammes. Ils trouvent un bateau et partent à la dérive, comme l’ont fait des milliers de boat-people. À la recherche d’une vie meilleure pour son garçon, Énée est un émigrant qui aura tout tenté, contre vents et marées.

*Ce soir à 19h au Théâtre Quat’Sous, 100 avenue des Pins Est

THÉÂTRE

The Pianist of Willesden Lane

Tirée de faits vécus, la pièce musicale The Pianist of Willesden Lane rend hommage à la Lisa Jura, une jeune prodige juive qui a échappé à la menace des Nazis à Vienne, dans les années 40, grâce à son talent. C’est donc la fille de Jura, Mona Golabeck, qui à travers les touches de son piano raconte l’histoire de survie de sa mère. Ce concert théâtral mettra aussi en vedette des pièces incontournables de Debussy, Bach, Grieg, Beethoven et Chopin.

*Ce soir à 19h au Centre Segal, 5170 chemin de la Côte-Sainte-Catherine

Je reste

LIVRE

Mes grands classiques véganes

Sans viande, sans poisson, sans œufs et sans produits laitiers... est-ce possible d’aimer la cuisine végane? Absolument! C’est ce que nous partage Jean-Philippe Cyr, dans son nouveau livre de recettes, cent pour cent végétaliennes. Le chef-vedette des réseaux sociaux revisite les classiques de la gastronomie comme le ragoût de boulettes, la soupe à l’oignon, le pâté chinois, le burger végétarien et même un gratin dauphinois, sans fromage! Coup de cœur pour sa recette de rigatonis bolognaise, conçu à partir de crème de soya et de lentilles.

*Sorti le 10 septembre

TÉLÉ

Animaux à la retraite

La nouvelle émission Animaux à la retraite, dont l’animation est assurée par le populaire chroniqueur techno Mathieu Roy, nous transporte dans l’univers des animaux, qui ont eu des carrières bien remplies, mais qui sont désormais à la retraite. Ce dernier va à la rencontre de vrais amoureux d’animaux, qui ont décidé de recueillir ces créatures et d’en prendre soin, jusqu’à la fin de leurs jours. À travers les différents épisodes, les téléspectateurs tomberont sous le charme des chimpanzés de la fondation Fauna, des chiens de course de Kinadapt, des chevaux de spectacle du Domaine Avalon et plus encore.

*Ce soir à 19h30 sur les ondes de TVA

ROMAN

Des gens irréprochables

Pour vous plonger dans un thriller des plus envoûtants, le nouveau roman The Best Kind of People de l’auteure canadienne Zoe Whittall a réussi à garder en haleine des dizaines de milliers de lecteurs. On y pénètre dans la paisible ville d’Avalon, où l’enseignant George Woodbury, un père et époux aimant, est accusé d’inconduite sexuelle envers ses jeunes élèves. Son fils Andrew, avocat, quitte son cabinet réputé de New York pour assurer la défense de son père, tandis que son épouse Joan, ne sait pas trop comment réagir entre la colère et le déni, alors que sa fille étudiante, Sadie, devient la risée de son école.

*Sorti le 4 septembre