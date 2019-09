Je sors, je reste

Coup de cœur :

Album

Norman Fucking Rockwell!

Photo courtoisie

Nouvel album de la populaire chanteuse Lana Del Rey, Norman Fucking Rockwell ! propose une suite de 14 morceaux dans lesquels les sonorités pop ne deviennent jamais trop faciles ni trop sucrées, et où la voix bien singulière de l’artiste se jumelle élégamment aux arrangements harmoniques tou­jours intéressants. Il s’en dégage une sorte de mélancolie lumineuse où les ballades tout en finesse restent en tête et nous accompagnent doucement du matin au soir.

Sur le marché depuis le 30 août

Je sors :

Littérature

De préférence la nuit

Photo courtoisie

Venant tout juste de lancer son livre intitulé De préférence la nuit, un recueil de réflexions portant sur le monde du jazz, l’auteur et animateur Stanley Péan proposera une soirée de lecture au cours de laquelle il en lira quelques extraits. Présentée dans le cadre du Festival international de la littérature, la soirée sera également ponctuée de quelques pièces de musique interprétées par un trio jazz.

Ce soir à 19h au Théâtre Outremont, 1248 avenue Bernard Ouest

Théâtre

L’État

Photo courtoisie

Mise en scène par Martine Beaulne à partir d’un texte de Normand Canac-Marquis, la pièce L’État dresse le portrait de Solange Speilmann, éditorialiste du journal L’État, ayant soudainement à gérer les pressions du ministre de la Sécurité publique, et ce, à la veille des élections. Ancrée dans un contexte bien politique, la pièce souhaite réfléchir aux difficultés inhérentes aux grandes décisions, qu’elles soient individuelles ou collectives.

Ce soir à 19h30 au Théâtre Denise-Pelletier, 4353 rue Sainte-Catherine

Événement

Les midis chantés et dansés

Photo courtoisie

Présenté dans le cadre du programme Hors les murs de la Place des Arts, l’événement Les midis chantés et dansés invite les Montréalais et Montréalaises à venir danser à l’heure du dîner, et ce, en compagnie d’artistes professionnels. Aujourd’hui et pour une dernière fois dans le cadre du programme, il sera possible de danser le Bhangra, une danse indienne traditionnellement pratiquée par des agriculteurs lorsqu’ils célébraient leurs récoltes.

Aujourd’hui à 12h00 sur l’Esplanade de la Place des Arts

Théâtre

Le marteau et la faucille

Photo courtoisie

D’après la nouvelle de l’auteur américain Don DeLillo, écrite en réaction à la crise financière internationale de 2008, la pièce Le marteau et la faucille, mise en scène par Julien Gosselin, propose un long monologue hautement critique sur le système économique capitaliste. Le metteur en scène y suscite également une réflexion sur notre monde souvent froid où les liens sociaux semblent toujours se fragiliser.

Ce soir à 19h à l’Usine C, 134, avenue Lalonde

Lancement

Li’l Andy

Photo courtoisie

Le populaire chanteur country Li’l Andy lancera ce soir son tout nouvel album intitulé All The Love Songs Lied To Us. Acclamé par la critique, le musicien présentera ce soir un concert dans le cadre du festival POP Montréal. Quelques invités se joindront à lui pour l’occasion, dont Katie Moore et Brad Barr, du groupe The Barr Brothers.

Ce soir à 20h30 à la Sala Rossa, 4848 boulevard Saint-Laurent

Je reste :

Livre

Zolitude

Photo courtoisie

De l’auteur Paige Cooper, traduit de l’anglais par Catherine Ego, le livre Zolitude est un recueil de 14 nouvelles où la poésie se mêle à la science-fiction. Le livre est actuellement finaliste au prix du Gouverneur général.

Sur le marché depuis le 24 septembre

Album

Atterrissage

Photo courtoisie

L’auteur-compositeur-interprète Marc Déry lance son cinquième album solo intitulé Atterrissage, un nouvel opus aux sonorités rock et électro. Il entamera dès demain une tournée partout au Québec.

Sur le marché depuis le 20 septembre

Album

Reprises Vol.2

Photo courtoisie

La chanteuse Safia Nolin propose avec Reprises Vol. 2 un tout nouvel album où elle reprend certains grands succès de la chanson francophone. Son album Reprises Vol. 1, sorti en 2016, lui a valu les Félix d’Interprète féminine de l’année et d’Album de l’année - Réinterprétation, en 2017.

Sur le marché depuis le 20 septembre