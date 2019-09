La trouille

En ma qualité de vieux schnock, je m’assume, et même en pleine semaine climatique, je m’interroge encore et toujours sur un fond de panique, d’angoisse, d’inquiétude.

On est rendu où dans nos énigmatiques finances ?

Tous claironnent que Trudeau a gaspillé et dilapidé comme un milliardaire dans un magasin de jouets, mais on n’a pas vraiment de chiffres. Où en sommes-nous ?

Dans une situation de non-retour ?

Et les autres chefs n’en parlent pas, ou tellement peu.

Au contraire, ils ajoutent des promesses et on manque de fenêtres pour arroser le pognon.

Ça ne vous fait pas peur, vous, que l’on ait une dette tournant autour des 800 milliards et que ça ne baisse jamais ?

Connaissez-vous une seule compagnie, un seul individu qui peut se permettre une telle marge d’erreur administrative ?

Il va arriver quoi avec ça ?

Et nos enfants ?

Nos petits-enfants ?

EST-IL TROP TARD ?

Ai-je raison de penser que nous sommes 37 millions de têtes dans le sable pour ne pas voir l’immonde ? Arrivera-t-il un jour un méga huissier qui, porteur d’un mandat, nous dira « ça y est, vous êtes en faillite et on va vous saisir tous vos biens » ?

Qu’on ait des dettes, bon, ça peut passer parce que la plupart des pays en ont.

Mais là où je suis sidéré et un peu stressé, c’est que cette mauvaise gérance, et à tous les niveaux de gouvernement, est considérée comme normale, pas grave, anodine, et même un peu comique.

C’est-tu moi ou...

TI-PAQUET

Croisement politico-sport. Jagmeet Singh et Mitch Marner aussi... pour 6 ans.

En cette période de l’année, Justin, tu peux te déguiser en orignal, mais sors pas du bureau.

Dépassement de coûts de 25 millions dans l’édifice de Radio-Canada où il a fallu agrandir la salle de repos.

Les sans-abri poussent comme des sans-pignon.

Le début de phrase que tu ne veux pas entendre : « Prends pas ça mal, mais... »

À DEMAIN

Bon. Parlons climat.