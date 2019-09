Le 17e Gala Fondation Bruny Surin

Lors de l’événement de la Fondation de l’UQAM pour soutenir la Chaire en prévention et traitement du cancer de l’UQAM on remarquait Pierre Bélanger, Fondation de l’UQAM, Richard Béliveau, de la Chaire en prévention et traitement du cancer de l’UQAM, et Karine Larose, Nautilus Plus qui entouraient Borhane Annabi, Titulaire de la Chaire en prévention et traitement du cancer de l’UQAM, Normand Séguin, Doyen de la Faculté des sciences de l’UQAM, Martin Légaré et Marie-Josée Desprès de Nautilus Plus.