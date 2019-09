Le Bloc critique le bilan d’Alupa Clarke dans Beauport-Limoilou

La candidate du Bloc québécois dans Beauport-Limoilou, Julie Vignola, estime que les citoyens de la circonscription, représentés par le député du Parti conservateur Alupa Clarke, ont été laissés pour compte depuis quatre ans.

Mme Vignola espère brouiller les cartes lors du prochain scrutin, persuadée de faire mieux que la 4e place obtenue par le bloquiste Doni Berberi (14,8 %) dans Beauport-Limoilou en 2015, derrière les conservateurs (30,6 %), le NPD (25,5 %) et les libéraux (25,4 %).

Celle qui enseigne l’anglais, l’histoire et la géographie espère gruger des voix au NPD et mise aussi sur « l’insatisfaction » des électeurs à l’égard du député sortant, qu’elle dit avoir constatée lors de son porte-à-porte.

Loin des gens ordinaires

« Dans Limoilou, on me dit : “On ne le voit pas, il s’intéresse juste à Beauport.” Et à Beauport, on me dit : “Oui, il est là, mais il est là pour les entreprises, et les gens ordinaires sont laissés de côté” », affirme-t-elle en entrevue.

Mme Vignola dénonce le « silence » du député au fil des ans sur les poussières dans Limoilou – bien qu’il soit intervenu en 2018 en Chambre à ce sujet – et critique aussi sa « complicité apparente » avec le Port.